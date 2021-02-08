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Экс-премьер Румас, которого разыскивали почти неделю, объявился: что он сказал
Источник материала: KYKY>
Экс-премьер Беларуси Сергей Румас, которого почти неделю разыскивали журналисты, объявился. Сегодня до него дозвонился корреспондент «Нашей Нивы». «Я не буду давать никаких комментариев, извините. Вы услышали, что я жив, не арестован, но ничего комментировать не буду. Спасибо, что переживаете [за меня]», —
Утром 3 февраля в соцсетях и некоторых СМИ появились слухи о задержании Сергея Румаса. Они не получили подтверждений. Вместе с тем Румас до настоящего момента не подавал признаков жизни и не отвечал на вопросы журналистов, за него весьма сдержанно комментировала происходящее его жена Жанна.
«Наша Нива»
Согласно инвестплану, ожидалось, что частный завод окупится к 2020-му и будет приносить прибыль, однако на начало того года он оказался на грани банкротства.
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Экс-премьер Беларуси Сергей Румас, которого почти неделю разыскивали журналисты, объявился. Сегодня до него дозвонился корреспондент «Нашей Нивы». «Я не буду...
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