Экс-премьер Румас, которого разыскивали почти неделю, объявился: что он сказал

Источник материала: KYKY

Экс-премьер Беларуси Сергей Румас, которого почти неделю разыскивали журналисты, объявился. Сегодня до него дозвонился корреспондент «Нашей Нивы». «Я не буду давать никаких комментариев, извините. Вы услышали, что я жив, не арестован, но ничего комментировать не буду. Спасибо, что переживаете [за меня]», — сказал Румас в телефонном разговоре с «НН». По данным издания, он в Британии, куда улетел на день рождения старшего сына и откуда не вернулся в Беларусь.

Утром 3 февраля в соцсетях и некоторых СМИ появились слухи о задержании Сергея Румаса. Они не получили подтверждений. Вместе с тем Румас до настоящего момента не подавал признаков жизни и не отвечал на вопросы журналистов, за него весьма сдержанно комментировала происходящее его жена Жанна.

«Наша Нива» сообщала о задержаниях банкиров — приятелей экс-премьера и вероятном интересе силовиков к самому Румасу. Претензии, по информации «НН», могут быть связаны с давней историей Туровского молочного комбината, руководитель которого — бизнесмен Игорь Чернявский, близкий друг Румаса. Предприятие частной формы собственности много лет назад строилось за льготные государственные деньги — в том числе за средства Белагропромбанка во времена, когда им управлял Румас.

Согласно инвестплану, ожидалось, что частный завод окупится к 2020-му и будет приносить прибыль, однако на начало того года он оказался на грани банкротства.