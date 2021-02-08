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Лукашенко рассказал о неком загадочном социологическом опросе

08.02.2021 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко рассказал о неком загадочном социологическом опросе
Фото: president.gov.by
Об этом Александр Лукашенко заявил на заключительном совещании перед проведением «Всебелорусского народного собрания», которое пройдет в Минске 11-12 февраля.

По его словам в социологическом опросе приняло участие около 10 тыс. человек. «Это, можно сказать, глубокое изучение настроений в нашем обществе. Это в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей», — отметил политик.

«Первый этап — мы взяли практически чисто городское население. Предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные — взяли середину, — цитирует Александра Лукашенко сайт president.gov.by. — Второй этап — в последнюю неделю после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы. И там мы исследовали все населения, начиная от сел и деревень и заканчивая городом Минском».


По словам политика, в настоящее время результаты обобщаются. «Особенно для меня это было очень важно. Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей», — считает Лукашенко.

Он уверен, что объективность исследований самая высокая. В проведении соцопросов были задействованы иностранные социологические службы. «Они будут, прежде всего, подводить итоги. И наши работали — и государственные, и частные социологические организации», — сказал политик.

«Я очень благодарен людям за то, что они приняли участие в этом исследовании. Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения нашей страны в том или ином направлении», — сказал Лукашенко, напомнив, что исследование проводилось на условиях полной анонимности.
 
Теги: Минск
 
 
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Участие в исследовании, по его словам, приняли 10 тысяч человек.
 
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