Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

Александра Лукашенко сайт president.gov.by . — Второй этап — в последнюю неделю после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы. И там мы исследовали все населения, начиная от сел и деревень и заканчивая городом Минском». «Первый этап — мы взяли практически чисто городское население. Предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные — взяли середину, — цитируетсайт. — Второй этап — в последнюю неделю после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы. И там мы исследовали все населения, начиная от сел и деревень и заканчивая городом Минском».

«Я очень благодарен людям за то, что они приняли участие в этом исследовании. Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения нашей страны в том или ином направлении», — сказал Лукашенко, напомнив, что исследование проводилось на условиях полной анонимности.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко рассказал о неком загадочном социологическом опросе Участие в исследовании, по его словам, приняли 10 тысяч человек.

По его словам в социологическом опросе приняло участие около 10 тыс. человек. «Это, можно сказать, глубокое изучение настроений в нашем обществе. Это в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей», — отметил политик.По словам политика, в настоящее время результаты обобщаются. «Особенно для меня это было очень важно. Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей», — считает Лукашенко.Он уверен, что объективность исследований самая высокая. В проведении соцопросов были задействованы иностранные социологические службы. «Они будут, прежде всего, подводить итоги. И наши работали — и государственные, и частные социологические организации», — сказал политик.