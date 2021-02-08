Источник материала: UDF

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Позитивные прогнозы не сбылись – валюта скупается. Чем это закончится? Что власти будут продавать сейчас?

Наибольший спрос отмечался в кризисные месяцы: в марте (коронакризис) и, особенно большой, в августе (политический кризис), а также в декабре на опасениях «новогодней» девальвации образца 2009-го. А вот в «послекризисные» (точнее – в «междукризисные») месяцы – в апреле-июне и сентябре-ноябре – чистый спрос на валюту был относительно небольшой.И прогнозировалось, что в январе 2021-го статистика Нацбанка по валютному рынку, наконец, покажет первые позитивные результаты: в худшем случае чистый спрос на валюту со стороны населения сократится до минимального, а возможно даже, в лучшем случае, что выйдет и чистое предложение.Ведь «новогодней» девальвации не случилось, уличные протесты разогнаны, объем выноса депозитов снижается с каждым месяцем, на скупку валюты уже была потрачена основная часть «свободных» денег (суммы наличных BYN-рублей и остатков на BYN-рублевых карточках стали даже расти), в том числе в декабре, и ресурсов для дальнейшей скупки осталось уже мало.Да и каких-нибудь новых резких ухудшений внешнеполитических и внешнеэкономических обстоятельств, кроме тех, что уже раньше произошли, в последние месяцы не было. То есть, ситуация, в целом, выглядела так, что рынок успокаивается. И это давало основания для хороших прогнозов – положительных перемен на валютном рынке в начале 2021-го.Но позитивные прогнозы не сбылись. Свежая январская статистика показала, что общие негативные настроения, и конкретно – девальвационные ожидания населения, сохраняются в стране на очень высоком уровне: белорусы в январе снова купили иностранной валюты намного больше, чем продали. Чистая покупка составила $154 млн – очень большая цифра для января.Это меньше, чем было в декабре (чистая покупка валюты населением в декабре – $231 млн – наибольшая для этого месяца за 6 лет), но больше, чем в большинстве «некризисных» месяцев 2020-го.Валовый спрос на иностранную валюту со стороны населения – объем купленной валюты – в январе составил $767 млн. Это меньше декабрьского объема на $252 млн (на 24,7%).А валовое предложение – объем проданной населением иностранной валюты – снизился с декабря на $175 млн (на 22,3%), составив в январе $613 млн.Январский чистый спрос на валюту со стороны физлиц – один из самых значительных для этого месяца после 90-х годов. Для валютного рынка физлиц начало 2021-го – худшее за последние 5 лет, с наибольшими девальвационными ожиданиями.Ухудшение за год, в сравнении с январем 2020-го, произошло из-за намного более сильного сокращения в январе 2021-го объема проданной населением иностранной валюты, чем купленной – на 17,6% и 2,7% соответственно.Январский объем купленной валюты в 2021-м стал одним из наибольших за все время. Больше было только в прошлом году и в 2009-м – когда людей напугала тогда разовая девальвация.В годовом формате, скользящей 12-месячной суммой, быстрый прирост чистой покупки иностранной валюты физическими лицами в Беларуси сохраняется: за время с февраля 2020-го по январь 2021-го она составила уже $2,079 млрд – это самая большая сумма за 6,5 лет.Хотя 3,5 года назад был достигнут исторически рекордный объем 12-месячной чистой продажи – $2,394 млрд. То есть за эти 3,5 года сальдо валютного рынка физлиц изменилось с наибольшего в истории чистого предложения иностранной валюты до наибольшего за 6,5 лет чистого спроса на нее. Хотя до рекордного объема в $2,685 млрд в 2014-м еще далеко.Такая негативная динамика сформировалась из быстрого роста валовой покупки валюты населенинем в последние 3,5 года при более медленном росте валовой ее продажи, а в последние 10 месяцев – вообще ее падения.За последние 12 месяцев, с февраля 2020-го по январь 2021-го, населением Беларуси:продано иностранной валюты – на $8,123 млрдкуплено иностранной валюты – на $10,202 млрд.Период беспрерывного чистого спроса на валюту со стороны населения в Беларуси начался в декабре 2019-го: белорусы уже 14 месяцев подряд скупают валюту, и за это время куплено на чистой основе уже $2,167 млрд.По длительности беспрерывного периода чистой покупки такого не было уже 13 лет. А вот по объему – бывали и хуже. Да и с 2011-м годом, когда в обменниках не стало валюты физически, сложившуюся на сейчас ситуацию не сравнить: сегодняшняя – намного лучше, значительных перебоев с валютой пока что нет, спрос удовлетворяется.Но если высокие девальвационные ожидания в стране сохранятся, население продолжит скупать валюту и выводить деньги из вкладов, особенно из валютных, в кэш, то повторение 2011 года всего лишь вопрос времени.А надо помнить, что кризис 2011-го закончился с продажей 50% Белтрансгаза Газпрому за $2,5 млрд. Что власти будут продавать сейчас, и что вообще можно продать в сложившейся в Беларуси политической обстановке?