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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар упал, а российский рубль взлетел. Итоги торгов на белорусской бирже 8 февраля С начала февраля значение валютной корзины выросло уже на 0,70%.

С начала февраля значение валютной корзины выросло уже на 0,70%. Это в 23 раза больше, чем было по итогам января 2021.Курс доллара обвалился сразу на 0,0132 BYN до 2,6150 BYN/USD.Американец дешевеет уже третий день. За это время он подешевел к белорусскому рублю на 0,0254 BYN, а до этого доллар выдал серию в результате которой, за 9 торговых сессий он подорожал на 0,1032 BYN.Курс евро подрос на 0,0021 BYN до 3,1469 BYN/EUR и покинул минимум за 9 дней, на который евро опустился по итогам торгов в минувшую пятницу.Курс российского рубля подскочил на 0,0173 BYN до 3,5196 BYN/100 RUB.За последние десять торгов рубль РФ подскочил на 0,1073 BYN и оказался на максимуме более чем за пять месяцев. Последний раз сотня российских рублей стоила ещё дороже по итогам торгов на БВФБ 2 сентября 2020.