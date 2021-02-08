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Доллар упал, а российский рубль взлетел. Итоги торгов на белорусской бирже 8 февраля

08.02.2021 14:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар упал, а российский рубль взлетел. Итоги торгов на белорусской бирже 8 февраля
Иллюстративное фото
Российский рубль уверенно дорожает уже четвёртые торги подряд и тянет за собой корзину валют, стоимость которой растёт уже 10-й раз подряд до максимума за 158 дней.

С начала февраля значение валютной корзины выросло уже на 0,70%. Это в 23 раза больше, чем было по итогам января 2021.

Курс доллара обвалился сразу на 0,0132 BYN до 2,6150 BYN/USD.

Американец дешевеет уже третий день. За это время он подешевел к белорусскому рублю на 0,0254 BYN, а до этого доллар выдал серию в результате которой, за 9 торговых сессий он подорожал на 0,1032 BYN.

Курс евро подрос на 0,0021 BYN до 3,1469 BYN/EUR и покинул минимум за 9 дней, на который евро опустился по итогам торгов в минувшую пятницу.

Курс российского рубля подскочил на 0,0173 BYN до 3,5196 BYN/100 RUB.

За последние десять торгов рубль РФ подскочил на 0,1073 BYN и оказался на максимуме более чем за пять месяцев. Последний раз сотня российских рублей стоила ещё дороже по итогам торгов на БВФБ 2 сентября 2020.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала февраля значение валютной корзины выросло уже на 0,70%.
 
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