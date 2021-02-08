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Российский авиаперевозчик открывает рейс из Ростова-на-Дону в Минск
Источник материала: Навiны
Авиакомпания «Азимут», авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах «Платов» (Ростов-на-Дону) и «Пашковский» (Краснодар), открывает рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Минск — Ростов-на-Дону.
Как сообщается, полеты будут выполняться еженедельно с 16 февраля по вторникам согласно следующему расписанию (время указано местное):
Приобрести авиабилеты и дополнительные услуги, а также ознакомиться с расписанием можно на
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Авиакомпания «Азимут», авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах «Платов» (Ростов-на-Дону) и «Пашковский» (Краснодар), открывает рейсы по маршруту...
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