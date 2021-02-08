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Российский авиаперевозчик открывает рейс из Ростова-на-Дону в Минск

08.02.2021 14:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Авиакомпания «Азимут», авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах «Платов» (Ростов-на-Дону) и «Пашковский» (Краснодар), открывает рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Минск — Ростов-на-Дону.

Российский авиаперевозчик открывает рейс из Ростова-на-Дону в Минск

Как сообщается, полеты будут выполняться еженедельно с 16 февраля по вторникам согласно следующему расписанию (время указано местное):

  • вылет из Ростова-на-Дону в 14:20, посадка в Минске в 16:55;
  • вылет из Минска в 17:55, посадка в Ростове-на-Дону в 20:10.

Приобрести авиабилеты и дополнительные услуги, а также ознакомиться с расписанием можно на сайте авиакомпании.

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания «Азимут», авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах «Платов» (Ростов-на-Дону) и «Пашковский» (Краснодар), открывает рейсы по маршруту...
 
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