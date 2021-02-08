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В затеянном Лукашенко соцопросе приняло участие 10 тысяч человек

08.02.2021 14:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко уверяет, что в объявленных им социологических исследованиях приняло участие около 10 тысяч человек.

В затеянном Лукашенко соцопросе приняло участие 10 тысяч человек
Фото president.gov.by

Он считает, что это «глубокое изучение настроений в нашем обществе». Такое мнение было высказано сегодня на заключительном совещании по вопросам подготовки и проведению VI Всебелорусского народного собрания

Опрос, говорит Лукашенко, проходил в два этапа: «Первый этап — мы взяли практически чисто городское население. Предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные — взяли середину. Второй этап — в последнюю неделю после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы. И там мы исследовали все населения, начиная от сел и деревень и заканчивая городом Минском».

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Лукашенко, передает его пресс-служба, заметил, что для него это было очень важно, так как выступать на Всебелорусском народном собрании, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно.

Он уверяет, что в объективности исследований нет причин сомневаться, потому что «были задействованы иностранные социологические службы».

 
 
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Александр Лукашенко уверяет, что в объявленных им социологических исследованиях приняло участие около 10 тысяч человек.
 
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