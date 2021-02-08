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Самые выгодные для перепродажи автомобили: составлен новый рейтинг

08.02.2021 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российское аналитическое агентство «Автостат» обнародовало новый рейтинг «Residual Value — 2021», в рамках которого были рассчитаны индексы остаточной стоимости различных моделей автомобилей.

Его данные основаны на исследовании, в рамках которого эксперты изучили 49 брендов, 270 моделей и 1700 модификаций автомобилей (с учетом типа кузова, объема мотора и вида трансмиссии), представленных на российском рынке. Для анализа использовалась цена на новый автомобиль в 2017 году, рассчитанная с учетом веса той или иной модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена его перепродажи в 2020 году (оба показателя — в рублевом эквиваленте). К слову, это уже седьмой по счету рейтинг «Residual Value».


Все автомобили, участвовавшие в исследовании, были ранжированы с учетом ценового позиционирования, подразумевающего деление брендов по сегментам и на два класса — Standard и Premium. Для корректной оценки остаточной стоимости в процессе расчета из общего массива данных были исключены модификации с низким уровнем предложений на вторичном рынке. Кроме того, не учитывались автомобили, требующие кузовного ремонта и имеющие расхождения в цене на 50% и более от среднего значения по выборке для конкретной модели.


Тройка машин с наилучшей ликвидностью в своих сегментах представлены ниже в соответствующих таблицах (для Standard и ниже для Premium).



 
 
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Российское аналитическое агентства «Автостат» обнародовало новый рейтинг «Residual Value - 2021», в рамках которого были рассчитаны индексы остаточной стоимости...
 
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