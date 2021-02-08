«Беларусбанк» вернул кредит на жилье. Но потянут ли его простые белорусы?

С 1 февраля «Беларусбанк» запустил жилищный кредит «Ипотека Экспресс». Для участников рынка недвижимости это стало неожиданностью, ведь еще осенью банки приостановили выдачу кредитных средств на приобретение жилья. Ожидалось, что мораторий на кредитование помимо вторичного рынка вскоре коснется и нового жилья.

Но крупнейший банк страны решил ввести новую услугу, и теоретически сейчас в кредит можно купить как строящееся жилье, так и уже готовую квартиру. Говорит ли это о стабилизации на рынке недвижимости?





Неожиданное предложение банка

На деле всё оказалось не так просто. Специалисты советуют очень внимательно отнестись ко всем условиям банковской услуги и сопоставить свои финансовые возможности. В который раз белорусы убеждаются: дьявол кроется в деталях.

Как отметил заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Чернышев, именно кредиты в последние годы выступали своего рода драйвером роста на рынке недвижимости.

Так, в 2019 году около четверти вариантов покупок жилья осуществлялось с привлечением банковских средств. Условия, которые предлагались тогда, были вполне доступные — 13-14%. В прошлом году количество сделок с «кредитной историей» снизилось до 22%, поскольку с осени банки выдавали кредиты в основном только для приобретения жилья в новостройках.

«По сути, у людей, которые планировали купить уже готовую квартиру, не осталось действенного финансового инструмента», — отметил эксперт.

Никто уже не верил, что в экономически нестабильное время банки станут выдавать долгие кредиты, поэтому для многих «Ипотека Экспресс» стала новостью.

«Если честно, мы не предполагали, что в подобной экономической ситуации возобновится кредитование “вторички”. Наоборот, многие покупатели ждали отмены кредитования и нового жилья», — заметил аналитик.

Но такая услуга появилась, причем у крупнейшего финансового учреждения страны — «Беларусбанка». К нему у покупателей традиционно позитивное и доверительное отношение. По словам Андрея Чернышева, буквально в первый же день резко выросло количество обращений в сектор ипотечного кредитования агентства недвижимости «Твоя столица».

Главная деталь — процентная ставка

Казалось бы, «Беларусбанк» возвращает ту самую палочку-выручалочку, которую когда-то у кредитополучателей забрали, правда, уже на новых условиях.

Размер кредита — до 100% стоимости приобретаемого жилья, сроки — до 20 лет. При этом банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления-анкеты. Кроме того, для получения кредита не нужны поручители, денежные средства предоставляются «только под залог (ипотеку) приобретаемого жилого помещения, не обремененного правами третьих лиц и арестами, с учетом норм указа № 130 "Об ипотечном жилищном кредитовании"», говорится в сообщении банка.

Но главная деталь — процентная ставка по кредиту. Сейчас она составляет 21% — 7,75% (ставка рефинансирования Нацбанка) + 13,25 п.п. По словам представителя «Твоей столицы», многие восприняли очень позитивно заявленный «Беларусбанком» кредит, но когда сопоставили со своими материальными возможностями, поняли, что «этот кредит они просто не потянут». Еще и потому, что при его получении нельзя привлечь доходы близких родственников, то есть указать совокупный доход семьи.

«Мы в агентстве решили подсчитать, на какую сумму кредита может рассчитывать человек со среднестатистической зарплатой, решивший купить готовую квартиру. Чтобы более объективно проиллюстрировать уровень доходов наших покупателей, мы взяли среднюю заработную плату по Минской области (у нас много покупателей столичных квартир именно из регионов).

Согласно Белстату, при средней зарплате 1220 рублей (после вычета подоходного налога и взносов в ФСЗН) по услуге «Ипотека Экспресс» можно получить только 10 тысяч долларов в эквиваленте. Понятно, что с такой суммой рассчитывать на покупку квартиры не приходится. Кредит можно рассматривать только в качестве доплаты», — считает Андрей Чернышев.

По его мнению, из плюсов этой программы можно назвать то, что не нужно искать поручителей с хорошей кредитной историей и высоким уровнем дохода. «Ипотека Экспресс» предполагает, что в залог обеспечения исполнения кредита будет взята сама квартира.

Именно по этой программе кредитования можно приобрести только уже введенную в эксплуатацию квартиру. Объектами кредитования не может быть доля или часть квартиры — только цельный объект недвижимости.

Андрей Чернышев полагает, что по факту воспользуется новым кредитом «Беларусбанка» совсем незначительное количество покупателей — слишком высокая процентная ставка. И даже если подобные предложения появятся в других банках, существенно это не повлияет на расстановку сил на рынке недвижимости, считает аналитик.

Экономике страны не до ипотеки

Говоря о перспективах ипотечного кредитования в Беларуси, Андрей Чернышев подчеркнул, что доступность ипотечного кредитования основывается на экономической стабильности в стране.

«У банков должен быть большой финансовый потенциал, чтобы дать кредит на длительный срок под небольшие проценты — даже не под 15- 20%, а ниже — до 5-7%, как это практикуется во всем мире. Первой ступенькой к более доступным финансовым инструментам для покупки жилья должна стать экономическая стабилизация в стране — то есть выход на положительный вектор движения. Только при этом условии можно рассчитывать на появление привлекательных финансовых инструментов по недвижимости. А сейчас в стране достаточно других экономических вопросов, которые надо решать. Поэтому, как бы этого не хотелось, в ближайшие несколько лет чего-то сильно позитивного в этом вопросе, к сожалению, ожидать не приходится», — считает эксперт.

С Андреем Чернышевым согласен старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

По его мнению, чтобы в Беларуси заработало эффективное ипотечное кредитование по низким ставкам, например, под 5%, нужно, чтобы сами белорусы были готовы хранить деньги в банках под 3%.

«Когда массово понесут под такой процент деньги в банки, тогда можно выдавать ипотеку под 5%. А для этого нужно, чтобы инфляция была устойчиво ниже этих 3%, причем не просто ниже, а именно устойчиво ниже. Если ипотечные кредиты выдаются на десятилетия, то у банков соответственно должны быть длинные ресурсы на десятилетия тоже по низким ставкам. Должен быть длительный период низкой инфляции, который приведет к тому, что инфляционные ожидания тоже будут низкими», — считает Вадим Иосуб.

Сейчас же в стране сложилась ситуация, когда инфляционные ожидания граждан, которые определяет в своих ежеквартальных опросах Нацбанк, выше фактической инфляции. В этих условиях граждане под низкую ставку деньги в банк не понесут. Соответственно, у банков не будет ресурсов, чтобы раздавать кредиты под небольшой процент, в том числе, и на покупку недвижимости, отметил аналитик.

Услуга «для галочки»

Вадим Иосуб уверен — новая услуга «Беларусбанка» «Ипотека Экспресс» не будет пользоваться популярностью. По его мнению, это «совершенно неработающий инструмент», и даже если все банки Беларуси заявят о подобном продукте, «вряд ли найдутся заемщики, которые захотят на таких условиях деньги брать».

По его подсчетам, если взять кредит по этой ставке — 21% на 20 лет — переплата будет чуть ли не в пять раз.

«Мне кажется, ни один вменяемый человек на таких условиях кредит брать не будет. Есть такое понятие — запретительные цены, когда обязывают держать в ассортименте какой-то товар или услугу, который не выгоден продавцу. В этом случае товар выставляется, но на него рисуется какая-то цена, по которой этот товар никто в жизни не купит. В данном случае мы имеем дело не с запретительной ценой, а с запретительной банковской ставкой», — говорит Вадим Иосуб.

Хотя, если человеку не хватает какой-то суммы, например, 10% от стоимости квартиры, а взять ее больше негде, он вполне может воспользоваться услугой «Беларусбанка». «Но брать деньги на таких условиях на половину или на полную стоимость квартиры — это самоубийство», — уверен эксперт.

С его точки зрения, «Беларусбанк» расширил свою линейку услуг «ради галочки». И сделано это не для того, чтобы люди кредитовались, «а для того, чтобы отчитаться, мол, такой продукт у нас есть».

«Человек со средней зарплатой по Беларуси по условиям “Ипотеки Экспресс” может претендовать на весьма скромную сумму, а если и найдется кто-то, чей доход в разы превышает средний, то, скорее всего, такой человек в кредитах особо и не нуждается. С учетом того, что получаемая сумма зависит от дохода, мне вообще не очень понятна целевая аудитория этого продукта», — резюмировал Вадим Иосуб.