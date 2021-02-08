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Спасибо, что живой!
Источник материала: Партизан
Экс-премьер Сергей Румас из Лондона поблагодарил всех, кто за него волнуется.
Почти неделю назад стало известно о задержании друзей бывшего премьер-министра Сергея Румаса, а также о предположительно возникших у правоохранителей вопросах к нему самому.
Все это время в публичном пространстве Румас не появлялся. По информации
И вот сегодня журналист "Нашай нівы" Артем Горбацевич, наконец, дозвонился до Румаса.
«Я не буду давать никаких комментариев, извините. Вы услышали, что я жив, не арестован, но ничего комментировать не буду. Спасибо, что волнуетесь», — ответил Сергей Румас.
Но это уже что-то. Значит, живой и на свободе.
Напомним, что перед президентскими выборами в интернете была размещена петиция с призывом к Сергею Румасу баллотироваться на пост президента. И она достаточно быстро набирала подписи. Александр Лукашенко не тот человек, который такое прощает.
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Экс-премьер Сергей Румас из Лондона поблагодарил всех, кто за него волнуется.
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