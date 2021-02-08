Cамоподжог в центре Минска: мужчина жив и по-прежнему без сознания









TUT.by сообщила его бывшая жена Екатерина. Информацию о состоянии Павла Баньковского на 8 февралясообщила его бывшая жена Екатерина.





Напомним, 35-летний Павел Баньковский днем 22 января поджег себя на площади Независимости в Минске. С более чем 50% ожогов тела он поступил в Республиканский ожоговый центр в БСМП. Его состояние, как сообщали 25 января близкие семьи и Минздрав, крайне тяжелое.





Друзья Павла также рассказывали, что утешительных прогнозов врачи не давали.