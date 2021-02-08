By_Pol: из-за сравнения с фашистами в разговоре с Лукашенко Карпенков оказался под угрозой увольнения

Источник материала: KYKY

Объединяющая беларуских силовиков инициатива By_Pol выкатила историю из жизни одного из самых одиозных силовиков в Беларуси — экс-главы ГУБОПиК, а сейчас — замминистра МВД Николая Карпенкова, имя которого на слуху с августа 2020-го. Как утверждает By_Pol, однажды в беседе с Лукашенко Карпенков произнес фразу, которая могла стоить ему карьеры.

«Оказывается, этот человек зверствовал не ради справедливости или наказания преступников, а лишь ради должности и генеральского звания, — говорят представители инициативы. — Он сразу заявил, что безразличен к окружающему мнению и готов идти к своей корыстной цели до конца.

Хотя некоторые люди знают Карпенкова еще с тех времен, когда он был «домовым» в лукашенковской резиденции в Дроздах. «Домовыми» называют тех сотрудников личной охраны Лукашенко, которые во время своего дежурства (как правило, заступающих на сутки) находились непосредственно в доме у Лукашенко. Остальные сотрудники личной охраны располагались в домике поблизости.

В первое время «домовых» было трое: Владимир Клещенок, Николай Латышенок и Николай Карпенков. Клещенок ничем особенным не выделялся и по карьерной лестнице не пошел. Сейчас он работает начальником отдела кадров во Дворце водного спорта на Сурганова. Латышенок после службы рядовым сотрудником личной охраны, был назначен начальником этого же управления, а ныне — является помощником Лукашенко в службе протокола. Про Карпенкова и так все известно, но именно в то время произошел случай, после которого Николая чуть не уволили из СБП.

В середине 1990-х Лукашенко подписал нормативный документ об отмене льгот у пенсионеров. И вот во время одной из прогулок по Дроздам («домовые» всегда ходили за ним следом) президент спросил у Карпенкова, как его бабушка отреагировала на это лишение. Тот выпалил правду: «Так не поступали даже фашисты». Лукашенко мгновенно вспыхнул и выгнал дерзкого выскочку.

Эту историю Николай рассказал своему начальнику Юрию Бородичу, который хотел уволить работника, но все-таки перевел его на другую должность. И вот через некоторое время Лукашенко на рабочем совещании заявил, что только Карпенков может открыто сказать правду. После чего поступило распоряжение вернуть данного сотрудника обратно на службу в Дрозды.

Кстати, именно Николай Карпенков слил Андрея Втюрина, который сейчас отбывает 12-летний срок в колонии за взятку размером 150 тысяч долларов «от представителя российской коммерческой структуры». По имеющейся информации, начальник СБП, а позже и заместитель госсекретаря Совбеза Втюрин не слишком ладил с Карпенковым и часто «вызывал его на ковер».