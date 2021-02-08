Минчане будто помешались на этой ленте. Три недели подряд в кино - один и тот же лидер

Как и каждый понедельник, спешим к вам с новостями о кассовых сборах в столичных кинотеатрах. Кстати, представители некоторых сетей отмечают, что рынок более-менее стабилизировался: и фильмы новые выходят, и люди в кино пошли. Так что же смотрели минчане на выходных и всю предыдущую неделю?
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 1−7 февраля
«КиноМинска»
1. Душа
2. Дьявол в деталях
3. Последний богатырь: Корень зла
4. Огонь
5. Охотник на монстров
Silver Screen cinemas
1. Душа
2. Дьявол в деталях
3. Северный ветер
4. Последний богатырь: Корень зла
5. Заступник
«АртКинотеатр»
1. Душа
2. Дьявол в деталях
3. Охотник на монстров
4. Заступник
5. Последний богатырь: Корень зла
«Falcon Club Бутик Кино»
1. Душа
2. Дьявол в деталях
3. Северный ветер
4. Огонь
5. Кто-нибудь видел мою девчонку?
Премьера аж трехнедельной давности — мультфильм «Душа» — снова в топе. И если неделю назад она была в топе трех кинотеатров из четырех, то на этой неделе работа студии Pixar снова взяла лидерство во всех без исключениях сетях столичных кинотеатров.
Второе место бескомпромиссно отвоевал себе «Дьявол в деталях» с Джаредом Лето и Дензелом Вашингтоном. Впрочем, и тут ничего нового — на прошлой неделе его позиция была такой же. Если упустили, то именно на этот фильм ходил в Минске экс-вокалист британской рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер.
«Душа» — мультфильм от известной студии Pixar. Те, кто его уже посмотрел, пишут, что смотреть его обязательно стоит. Кто-то сравнивает работу с «Тайной Коко» и «Головоломкой», другие говорят, что «Душа» — совсем другой мультфильм, но разочарованных отзывов мы не встречали. Больше выжимок из отзывов можно прочесть здесь, а мы расскажем о сюжете мультфильма.
Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души, которую зовут 22, — она уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.
Когда: сейчас в кино Где: во всех кинотеатрах Сколько: от 6 рублей
В прошедший четверг вышла картина Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Она о времени, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос.
Картина выросла из спектакля по ее же пьесе, но от постановки кино еще как отличается. «Северный ветер» — это пылающий поезд, который несет зрителя в мир манерности, причудливых декораций и русского экшена.
На этой неделе в прокат выходит анимация «Джек и механическое сердце». Это история о Джеке, который родился в «самый холодный день», и его сердце мгновенно оледенело. Сироту усыновила волшебница Мадлен. Она вставила ему в грудь часы, поддерживающие сердцебиение, и наказала соблюдать три правила, самое главное из которых — «никогда не влюбляться». Однако подросший Джек невольно нарушает запрет.
Мир увидел эту анимацию еще в 2013 году: ее сразу же номинировали на всевозможные премии и чуть было не вручили «Хрустального медведя» как лучшему художественному фильму конкурса для юношества на Берлинале. А вот до русскоязычного пространства мультфильм дошел со страшным опозданием — только сейчас.