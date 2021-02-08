Минчане будто помешались на этой ленте. Три недели подряд в кино - один и тот же лидер

Источник материала: Tut.by

Как и каждый понедельник, спешим к вам с новостями о кассовых сборах в столичных кинотеатрах. Кстати, представители некоторых сетей отмечают, что рынок более-менее стабилизировался: и фильмы новые выходят, и люди в кино пошли. Так что же смотрели минчане на выходных и всю предыдущую неделю?



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 1−7 февраля

«КиноМинска»

1. Душа

2. Дьявол в деталях

3. Последний богатырь: Корень зла

4. Огонь

5. Охотник на монстров

Silver Screen cinemas

1. Душа

2. Дьявол в деталях

3. Северный ветер

4. Последний богатырь: Корень зла

5. Заступник

«АртКинотеатр»

1. Душа

2. Дьявол в деталях

3. Охотник на монстров

4. Заступник

5. Последний богатырь: Корень зла

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Душа

2. Дьявол в деталях

3. Северный ветер

4. Огонь

5. Кто-нибудь видел мою девчонку?

Премьера аж трехнедельной давности — мультфильм «Душа» — снова в топе. И если неделю назад она была в топе трех кинотеатров из четырех, то на этой неделе работа студии Pixar снова взяла лидерство во всех без исключениях сетях столичных кинотеатров.

Второе место бескомпромиссно отвоевал себе «Дьявол в деталях» с Джаредом Лето и Дензелом Вашингтоном. Впрочем, и тут ничего нового — на прошлой неделе его позиция была такой же. Если упустили, то именно на этот фильм ходил в Минске экс-вокалист британской рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер.

С третьим местом ситуация интересней: претендентов на него минимум трое. Это и российская комедия «Последний богатырь: Корень зла» , неоднократно становившаяся лидером ранее, и «Северный ветер» — новый фильм Ренаты Литвиновой, и фэнтэзийный боевик «Охотник на монстров» с Миллой Йовович.

По два упоминания получили драма о спасателях-пожарных с Константином Хабенским «Огонь» и боевик «Заступник» об экс-профессиональном снайпере, а одно — душераздирающая российская драма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» .

Мультфильм недели (в третий раз) — «Душа»

«Душа» — мультфильм от известной студии Pixar. Те, кто его уже посмотрел, пишут, что смотреть его обязательно стоит. Кто-то сравнивает работу с «Тайной Коко» и «Головоломкой», другие говорят, что «Душа» — совсем другой мультфильм, но разочарованных отзывов мы не встречали. Больше выжимок из отзывов можно прочесть здесь , а мы расскажем о сюжете мультфильма.

Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До. Тут новенькие души обретают себя, и у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души, которую зовут 22, — она уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.

Когда: сейчас в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Премьера прошлой недели, которую советует редакция — «Северный ветер»

В прошедший четверг вышла картина Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Она о времени, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос.

Картина выросла из спектакля по ее же пьесе, но от постановки кино еще как отличается. «Северный ветер» — это пылающий поезд, который несет зрителя в мир манерности, причудливых декораций и русского экшена.

Фильм «Северный ветер» Когда: уже в кино

Где: «Falcon Club Бутик Кино», Silver Screen в ТЦ «Галилео», VOKA CINEMA by Silver Screen, «Беларусь»

Сколько: от 8 рублей Купить билет

Что выйдет в кино на этой неделе?

На этой неделе в прокат выходит анимация «Джек и механическое сердце». Это история о Джеке, который родился в «самый холодный день», и его сердце мгновенно оледенело. Сироту усыновила волшебница Мадлен. Она вставила ему в грудь часы, поддерживающие сердцебиение, и наказала соблюдать три правила, самое главное из которых — «никогда не влюбляться». Однако подросший Джек невольно нарушает запрет.

Мир увидел эту анимацию еще в 2013 году: ее сразу же номинировали на всевозможные премии и чуть было не вручили «Хрустального медведя» как лучшему художественному фильму конкурса для юношества на Берлинале. А вот до русскоязычного пространства мультфильм дошел со страшным опозданием — только сейчас.

«Джек и механическое сердце» Когда: с 11 февраля

Где: «Falcon Club Бутик Кино», Silver Screen (в «Галилео» ​​​​​​, «Арена-Сити» и Dana Mall)

Сколько: от 6 рублей Купить билет