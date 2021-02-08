Маск выделит $100 миллионов призовых на конкурс проектов по нейтрализации CO2

Источник материала: Onliner

Илон Маск объявил о пожертвовании ста миллионов долларов на проекты, которые будут направлены на нейтрализацию выбросов углекислого газа в атмосферу, сообщает The Verge. В рамках конкурса X Prize Foundation будут отобраны лучшие проекты, которые получат деньги изобретателя.

Всего организаторы отберут 15 команд-финалистов. Каждой на реализацию идеи дадут по миллиону долларов. Занявшая третье место команда получит $10 миллионов, за второе место полагается $20 миллионов. А победителю вручат $50 миллионов. Также предусмотрены индивидуальные стипендии в размере $200 тысяч.

Главный критерий для участников — необходимо продемонстрировать решение, которое будет способно извлечь углекислый газ (не менее тонны в сутки) из атмосферы и нейтрализовать его либо переработать до безопасного состояния.

Маск подчеркнул, что требуются реально работающие системы, которые можно масштабировать и использовать повсеместно.