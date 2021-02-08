США призвали официальный Минск освободить журналисток «Белсата» Андрееву и Чульцову

США призвали власти Беларуси освободить журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову. Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства США в Беларуси.





«Журналистки обвиняются в “организации действий, грубо нарушающих общественный порядок”. Соединенные Штаты, страны-партнеры и правозащитные организации по всему миру считают данные обвинения возмутительными. Журналистки освещали развитие событий для белорусского народа, — говорится в заявлении. — Соединенные Штаты призывают белорусские власти освободить их немедленно и безусловно, а также, в более широком контексте, прекратить преследование журналистов, делающих свою работу».

Посольство подчеркивает, что дело в отношении журналисток является «одним из множества примеров, демонстрирующих продолжение политически мотивированных манипуляций законом со стороны властей с целью заставить СМИ замолчать».

«Сильные и независимые СМИ, доступность информации являются необходимым условием верховенства закона и крайне важны для успешности открытого, современного общества», — заявляет посольство США.

Сотрудницы телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется в вину нанесение ущерба «Минсктрансу» на 11 562 рубля 14 копеек. Якобы в результате их действий была нарушена работа общественного транспорта.

Процесс по делу Андреевой и Чульцовой начнется 9 февраля в суде Фрунзенского района Минска.

Белорусские правозащитники признали журналисток политзаключенными.

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