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На полигоне в Гродненской области пройдут батальонные тактические учения

08.02.2021 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе проверки боевой готовности белоруской армии из запаса призваны около 150 военнослужащих, которые пополнили танковый батальон 120-й механизированной бригады, сообщает Министерство обороны.

На полигоне в Гродненской области пройдут батальонные тактические учения

«Для восстановления навыков по военно-учетным специальностям подразделение вышло на Борисовский полигон. Запасники отработали нормативы по технической, тактической, огневой подготовке. Военнослужащие выполняют задачи в том числе на обновленных танках Т-72Б3», — говорится в сообщении.

Сейчас батальон готовится к многокилометровому маршу на один из полигонов Гродненской области, где пройдут батальонные тактические учения, информирует оборонное ведомство.

 
 
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В ходе проверки боевой готовности белоруской армии из запаса призваны около 150 военнослужащих, которые пополнили танковый батальон 120-й механизированной бригады,...
 
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