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Как зимой не набрать вес? Советы диетолога

08.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как зимой не набрать вес? Советы диетолога

Неправильный метаболизм в зимнее время года может спровоцировать набор лишних килограммов. Как этого избежать, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль, пишет ФАН.

Медик подчеркнула, что очень важно двигаться, чтобы меньше мерзнуть и не испытывать чувство голода.  

Диетолог рекомендует ставить таймер каждые 30-40 минут, чтобы вставать и делать небольшие физические упражнения. Можно пройтись по лестнице, сделать наклоны, поприседать, попрыгать на месте.

Кроме того, следует выпивать стакан теплой воды за 10-15 минут до приема пищи. Это поможет подготовить желудочно-кишечный тракт к перевариванию еды. 

ФОТО: gastronom.ru


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Неправильный метаболизм в зимнее время года может спровоцировать набор лишних килограммов. Как этого избежать, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль, пишет...
 
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