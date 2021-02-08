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Как зимой не набрать вес? Советы диетолога
Источник материала: ОНТ
Неправильный метаболизм в зимнее время года может спровоцировать набор лишних килограммов. Как этого избежать,
Медик подчеркнула, что очень важно двигаться, чтобы меньше мерзнуть и не испытывать чувство голода.
Диетолог рекомендует ставить таймер каждые 30-40 минут, чтобы вставать и делать небольшие физические упражнения. Можно пройтись по лестнице, сделать наклоны, поприседать, попрыгать на месте.
Кроме того, следует выпивать стакан теплой воды за 10-15 минут до приема пищи. Это поможет подготовить желудочно-кишечный тракт к перевариванию еды.
ФОТО: gastronom.ru
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Неправильный метаболизм в зимнее время года может спровоцировать набор лишних килограммов. Как этого избежать, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль, пишет...
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