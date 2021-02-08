|
В России при падении снега с крыши погибли четыре человека
Источник материала: ОНТ
В Алтайском крае России в результате обрушения снега с крыши зернохранилища погибли четыре человека, еще трое пострадали. Об этом
Это случилось ранним утром в селе Заринского района. Под снегом оказались восемь человек. Четыре человека погибли, одного госпитализировали, остальные ехать в больницу отказались.
На месте происшествия работали 40 человек и 15 машин. Для эвакуации задействован вертолет Ми-8, в село также направили психологов.
По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, по неосторожности повлекшее гибель двух и более человек. Прокуратура будет проверять данное предприятие.
Фото ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Алтайском крае России в результате обрушения снега с крыши зернохранилища погибли четыре человека, еще трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)