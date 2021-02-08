В России при падении снега с крыши погибли четыре человека

Источник материала: ОНТ

В Алтайском крае России в результате обрушения снега с крыши зернохранилища погибли четыре человека, еще трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по краю.

Это случилось ранним утром в селе Заринского района. Под снегом оказались восемь человек. Четыре человека погибли, одного госпитализировали, остальные ехать в больницу отказались.

На месте происшествия работали 40 человек и 15 машин. Для эвакуации задействован вертолет Ми-8, в село также направили психологов.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, по неосторожности повлекшее гибель двух и более человек. Прокуратура будет проверять данное предприятие.

Фото ГУ МЧС России по Алтайскому краю

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