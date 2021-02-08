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Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении пюре из картофеля

08.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении пюре из картофеля

Английский шеф-повар Маркус Уоринг рассказал, какие ошибки часто допускаются при приготовлении картофельного пюре, пишет Birmingham Live. 

Одна из ошибок – нарезка картофеля на разные по размеру дольки, поскольку из-за этого можно переварить более маленькие кусочки. В результате пюре станет безвкусным. 

Кроме того, отметил Уоринг, не нужно варить картофель на слишком сильном огне. Нарезанные дольки следует варить в подсоленной воде на небольшом огне. В противном случае снаружи они могут быть переварены до того, как будет готова середина.

Как только картофель сварится, необходимо слить воду из посуды и дать картошке «отдохнуть» пять минут. В готовое пюре можно добавить сливочное масло, сыр или зелень, добавил шеф-повар.

ФОТО: lady.tochka.net

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Английский шеф-повар Маркус Уоринг рассказал, какие ошибки часто допускаются при приготовлении картофельного пюре, пишет Birmingham Live.  Одна из ошибок – нарезка...
 
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