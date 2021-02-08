НОК Беларуси получил официальное приглашение на зимние Игры в Пекин

Источник материала: ОНТ

Международный олимпийский комитет прислал приглашение Национальному олимпийскому комитету Беларуси на участие в XXIV зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Там напомнили, что белорусские спортсмены традиционно занимают ведущие позиции в состязаниях по зимним видам спорта. Во время Игр в Сочи-2014 и в Пхенчхане-2018 белорусы завоевали девять наград, из которых семь – золотые.

Очередные зимние Олимпийские игры планируют провести в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В это время будут разыграны медали в 109 дисциплинах в семи видах спорта.

Фото пресс-службы НОК Беларуси

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