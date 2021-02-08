|
НОК Беларуси получил официальное приглашение на зимние Игры в Пекин
Источник материала: ОНТ
Международный олимпийский комитет прислал приглашение Национальному олимпийскому комитету Беларуси на участие в XXIV зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в следующем году. Об этом
Там напомнили, что белорусские спортсмены традиционно занимают ведущие позиции в состязаниях по зимним видам спорта. Во время Игр в Сочи-2014 и в Пхенчхане-2018 белорусы завоевали девять наград, из которых семь – золотые.
Очередные зимние Олимпийские игры планируют провести в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В это время будут разыграны медали в 109 дисциплинах в семи видах спорта.
Фото пресс-службы НОК Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный олимпийский комитет прислал приглашение Национальному олимпийскому комитету Беларуси на участие в XXIV зимних Олимпийских играх, которые пройдут в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)