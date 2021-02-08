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Поддельное сливочное масло и тушенку обнаружили в продаже в Лидском районе
Источник материала: ОНТ
В Лидском районе из продажи изъяты фальсифицированная тушенка и сливочное масло,
В одном из магазинов района продавались свиная тушенка «Кусковая» и сливочное масло «Традиционное» российского производства. Как оказалось, продукция не отвечает требованиям нескольких техрегламентов Таможенного союза.
В поддельном сливочном масле обнаружены жиры и масла растительного происхождения.
Магазину выдано предписание об устранении нарушений. Импортерам направлены предписания об изъятии из обращения опасной продукции.
ФОТО: БЕЛТА
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В Лидском районе из продажи изъяты фальсифицированная тушенка и сливочное масло, пишет БЕЛТА со ссылкой на отдел госнадзора города Лида Гродненской областной...
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