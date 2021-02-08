Поддельное сливочное масло и тушенку обнаружили в продаже в Лидском районе

Источник материала: ОНТ

В Лидском районе из продажи изъяты фальсифицированная тушенка и сливочное масло, пишет БЕЛТА со ссылкой на отдел госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

В одном из магазинов района продавались свиная тушенка «Кусковая» и сливочное масло «Традиционное» российского производства. Как оказалось, продукция не отвечает требованиям нескольких техрегламентов Таможенного союза.

В поддельном сливочном масле обнаружены жиры и масла растительного происхождения.

Магазину выдано предписание об устранении нарушений. Импортерам направлены предписания об изъятии из обращения опасной продукции.

ФОТО: БЕЛТА









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