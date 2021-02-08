Уголовное дело о массовых беспорядках в Бресте направлено в суд

Источник материала: ОНТ

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении десяти граждан. Двое из них – несовершеннолетние. Им инкриминировано участие в массовых беспорядках.

Сумма причиненного ущерба – более 27 тыс. рублей. Он не возмещен, прокуратура предъявила к обвиняемым иск о его взыскании.

ФОТО: БЕЛТА





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