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Уголовное дело о массовых беспорядках в Бресте направлено в суд
Источник материала: ОНТ
Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении десяти граждан. Двое из них – несовершеннолетние. Им инкриминировано участие в массовых беспорядках.
Сумма причиненного ущерба – более 27 тыс. рублей. Он не возмещен, прокуратура предъявила к обвиняемым иск о его взыскании.
ФОТО: БЕЛТА
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Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении десяти граждан. Двое из них – несовершеннолетние. Им инкриминировано участие в массовых...
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