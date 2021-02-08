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Егор Герасимов обыграл француза Бенуа Пэра в Открытом чемпионате Австралии по теннису

08.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Егор Герасимов обыграл француза Бенуа Пэра в Открытом чемпионате Австралии по теннису

Егор Герасимов ярко начал выступление в Открытом чемпионате Австралии по теннису. В первом круге белорус обыграл француза Бенуа Пэра.

Соперник в рейтинге на 28-м месте, Герасимов – 73-й. Несмотря на это матч проходил по сценарию нашего теннисиста, он победил в четырех сетах – 6:2, 2:6, 7:6, 7:5. Матч продолжался чуть больше трех часов. В эти минуты первый матч Australian Open проводит 7-я ракетка мира Арина Соболенко. Соперница белоруски – 98-й номер рейтинга, Виктория Кузьмова из Словакии.

Фото: pressball.by

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Егор Герасимов ярко начал выступление в Открытом чемпионате Австралии по теннису. В первом круге белорус обыграл француза Бенуа Пэра. Соперник в рейтинге на 28-м...
 
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