В Японии столкнулись подлодка и коммерческое судно

Источник материала: ОНТ

Подводная лодка Сил самообороны Японии столкнулась с коммерческим судном возле берегов префектуры Коти , есть пострадавшие. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Инцидент произошел около 11 часов возле мыса Асидзури, когда подлодка поднималась на поверхность. В результате столкновения пострадали не менее трех человек, они отделались небольшими ушибами.

Как сначала сообщил генсекретарь правительства, оба плавсредства целы. Чуть позже появилась информация от источников СМИ, что военное судно было повреждено, но незначительно – это не влияет на его использование. По данным телеканала NHK, поврежден перископ подлодки.

Фото: AFP 2021 / Kazuhiro Nogi

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