Врач развеял популярные мифы о капроновых колготках

Источник материала: ОНТ

Врач-флеболог Амиран Демуров опроверг распространенные мифы о капроновых колготках, сообщает радио Sputnik.

Специалист отметил, что капроновые колготки с моделирующим эффектом не являются вредными, так как они не настолько сильно утягивают, чтобы передавить крупные магистрали вен или артерий. Исключения – случаи, если у человека есть аллергия на капрон.

Демуров добавил, что компрессионные колготки из качественного трикотажа, которые врачи рекомендуют при проблемах с венами, наоборот, улучшают циркуляцию крови.

ФОТО: depositphotos





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