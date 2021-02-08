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Врач развеял популярные мифы о капроновых колготках

08.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач развеял популярные мифы о капроновых колготках

Врач-флеболог Амиран Демуров опроверг распространенные мифы о капроновых колготках, сообщает радио Sputnik.

Специалист отметил, что капроновые колготки с моделирующим эффектом не являются вредными, так как они не настолько сильно утягивают, чтобы передавить крупные магистрали вен или артерий. Исключения – случаи, если у человека есть аллергия на капрон.

Демуров добавил, что компрессионные колготки из качественного трикотажа, которые врачи рекомендуют при проблемах с венами, наоборот, улучшают циркуляцию крови.

ФОТО: depositphotos


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Врач-флеболог Амиран Демуров опроверг распространенные мифы о капроновых колготках, сообщает радио Sputnik. Специалист отметил, что капроновые колготки с...
 
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