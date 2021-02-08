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Врач развеял популярные мифы о капроновых колготках
Источник материала: ОНТ
Врач-флеболог Амиран Демуров опроверг распространенные мифы о капроновых колготках,
Специалист отметил, что капроновые колготки с моделирующим эффектом не являются вредными, так как они не настолько сильно утягивают, чтобы передавить крупные магистрали вен или артерий. Исключения – случаи, если у человека есть аллергия на капрон.
Демуров добавил, что компрессионные колготки из качественного трикотажа, которые врачи рекомендуют при проблемах с венами, наоборот, улучшают циркуляцию крови.
ФОТО: depositphotos
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Врач-флеболог Амиран Демуров опроверг распространенные мифы о капроновых колготках, сообщает радио Sputnik. Специалист отметил, что капроновые колготки с...
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