Задержан гомельчанин, который перевозил в такси 30 кг насвая

Источник материала: ОНТ

Житель Гомеля был с поличным задержан оперативниками наркоконтроля, когда перевозил 30 килограмм насвая. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

34-летнего гомельчанина задержали при помощи работников ОМОНа в ходе проверки оперативной информации.

Сообщается, что крупную партию насвая горожанин пытался провезти в багажнике такси. По данным УВД, незаконный товар предназначался для продажи.

В отношении задержанного был составлен административный протокол.

Фото: скриншот видео УВД

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