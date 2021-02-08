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Задержан гомельчанин, который перевозил в такси 30 кг насвая
Источник материала: ОНТ
Житель Гомеля был с поличным задержан оперативниками наркоконтроля, когда перевозил 30 килограмм насвая. Об этом
34-летнего гомельчанина задержали при помощи работников ОМОНа в ходе проверки оперативной информации.
Сообщается, что крупную партию насвая горожанин пытался провезти в багажнике такси. По данным УВД, незаконный товар предназначался для продажи.
В отношении задержанного был составлен административный протокол.
Фото: скриншот видео УВД
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Житель Гомеля был с поличным задержан оперативниками наркоконтроля, когда перевозил 30 килограмм насвая. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома....
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