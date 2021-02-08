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Украинские депутаты отложили принятие законопроекта для защиты внутреннего рынка
Источник материала: ОНТ
Украинские депутаты отложили принятие законопроекта для защиты внутреннего рынка.
Документ должен был создать условия для роста ВВП и преодоления спада украинской экономики. Но рассмотрение застопорилось, как утверждают аналитики, из-за откровенного недовольства инициативой западных партнеров Киева. На фоне неактивной позиции депутатов в Украине дорожают продукты и услуги. Отмечен рекордный рост на зерно – за год на некоторые виды до 80%. От этого страдает целая отрасль – птицеводство. Дорожает не только мясо, но и яйца.
По прогнозам Национального банка Украины, смягчить ситуацию может только инфляция.
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Украинские депутаты отложили принятие законопроекта для защиты внутреннего рынка. Документ должен был создать условия для роста ВВП и преодоления спада...
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