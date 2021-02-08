Источник материала: ОНТ

Украинские депутаты отложили принятие законопроекта для защиты внутреннего рынка.





Документ должен был создать условия для роста ВВП и преодоления спада украинской экономики. Но рассмотрение застопорилось, как утверждают аналитики, из-за откровенного недовольства инициативой западных партнеров Киева. На фоне неактивной позиции депутатов в Украине дорожают продукты и услуги. Отмечен рекордный рост на зерно – за год на некоторые виды до 80%. От этого страдает целая отрасль – птицеводство. Дорожает не только мясо, но и яйца.

По прогнозам Национального банка Украины, смягчить ситуацию может только инфляция.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram