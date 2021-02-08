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Британец в 70 лет переплыл Атлантический океан на лодке
Источник материала: ОНТ
70-летний Фрэнк Ротвелл из Великобритании на лодке переплыл Атлантический океан. Мужчина преодолел 3 тысячи миль, чтобы собрать деньги на исследование болезни Альцгеймера,
Ротвелл стал самым возрастным человеком, который пересек Атлантический океан в одиночку. Мужчина установил мировой рекорд. Его плавание началось с Канарских островов 12 декабря 2020 года. Спустя 56 дней, 2 часа и 46 секунд 6 января 2021-го англичанин приплыл на остров Антигуа в Карибском бассейне. Мужчине удалось собрать более 648 тыс. фунтов стерлингов для исследования болезни Альцгеймера в знак уважения к своему зятю, скончавшемуся от этого недуга. Благотворительный фонд Iceland Foods пообещал удвоить первое пожертвование.
ФОТО: pinterest
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70-летний Фрэнк Ротвелл из Великобритании на лодке переплыл Атлантический океан. Мужчина преодолел 3 тысячи миль, чтобы собрать деньги на исследование болезни...
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