ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Британец в 70 лет переплыл Атлантический океан на лодке

08.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Британец в 70 лет переплыл Атлантический океан на лодке

70-летний Фрэнк Ротвелл из Великобритании на лодке переплыл Атлантический океан. Мужчина преодолел 3 тысячи миль, чтобы собрать деньги на исследование болезни Альцгеймера, сообщает The Guardian.

Ротвелл стал самым возрастным человеком, который пересек Атлантический океан в одиночку. Мужчина установил мировой рекорд. Его плавание началось с Канарских островов 12 декабря 2020 года. Спустя 56 дней, 2 часа и 46 секунд 6 января 2021-го англичанин приплыл на остров Антигуа в Карибском бассейне. Мужчине удалось собрать более 648 тыс. фунтов стерлингов для исследования болезни Альцгеймера в знак уважения к своему зятю, скончавшемуся от этого недуга. Благотворительный фонд Iceland Foods пообещал удвоить первое пожертвование.

ФОТО: pinterest

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
70-летний Фрэнк Ротвелл из Великобритании на лодке переплыл Атлантический океан. Мужчина преодолел 3 тысячи миль, чтобы собрать деньги на исследование болезни...
 
Новости дня
Новости разные
 
Легковушка сбила мужчину, помогавшего водителю другой машины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by