Британец в 70 лет переплыл Атлантический океан на лодке

Источник материала: ОНТ

70-летний Фрэнк Ротвелл из Великобритании на лодке переплыл Атлантический океан. Мужчина преодолел 3 тысячи миль, чтобы собрать деньги на исследование болезни Альцгеймера, сообщает The Guardian.

Ротвелл стал самым возрастным человеком, который пересек Атлантический океан в одиночку. Мужчина установил мировой рекорд. Его плавание началось с Канарских островов 12 декабря 2020 года. Спустя 56 дней, 2 часа и 46 секунд 6 января 2021-го англичанин приплыл на остров Антигуа в Карибском бассейне. Мужчине удалось собрать более 648 тыс. фунтов стерлингов для исследования болезни Альцгеймера в знак уважения к своему зятю, скончавшемуся от этого недуга. Благотворительный фонд Iceland Foods пообещал удвоить первое пожертвование.

ФОТО: pinterest

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram