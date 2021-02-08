«Торпедо-БелАЗ» обыграл дзержинский «Арсенал» в Жодино

Источник материала: ОНТ

В Жодино завершился предсезонный футбольный турнир «Белазовец». Победу одержали хозяева – «Торпедо-БелАЗ».

Команда Юрия Пунтуса в финале обыграла дзержинский «Арсенал». В концовке матча победу принёс Николай Макаревич. Для «Торпедо-БелАЗ» это уже пятый титул из шести розыгрышей турнира. Также участие в соревнованиях принимали гродненский «Неман», «Слуцк», «Ислочь», бобруйская «Белшина», «Крумкачы» и дубль минского «Динамо».

Старт первого тура высшей лиги чемпионата Беларуси запланирован на 12 марта. А начнётся новый сезон матчем за Суперкубком, который пройдёт на стадионе футбольного клуба «Минск» 2 марта. За трофей поспорят чемпион страны солигорский «Шахтёр» и обладатель Кубка – «БАТЭ».

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