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Легковушка сбила мужчину, помогавшего водителю другой машины

08.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Легковушка сбила мужчину, помогавшего водителю другой машины

Легковой автомобиль сбил мужчину, который помогал водителю грузовика в Вороновском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Трагедия произошла рано утром в воскресенье, 7 февраля, на трассе М11, рядом с деревней Бенякони.

Незадолго до аварии на местную стоянку пытался заехать грузовик «Мерседес». Водителю транспорта помогал 26-летний мужчина, на котором был надет световозвращающий жилет. В какой-то момент легковой автомобиль «БМВ» сбил пешехода и врезался в грузовик.

Пострадавшего в критическом состоянии доставили в реанимационное отделение местной больницы, однако его жизнь спасти не удалось.

По данным ГАИ, погибший был водителем-международником.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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Легковой автомобиль сбил мужчину, который помогал водителю грузовика в Вороновском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Трагедия...
 
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