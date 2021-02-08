|
Легковушка сбила мужчину, помогавшего водителю другой машины
Источник материала: ОНТ
Легковой автомобиль сбил мужчину, который помогал водителю грузовика в Вороновском районе. Об этом
Трагедия произошла рано утром в воскресенье, 7 февраля, на трассе М11, рядом с деревней Бенякони.
Незадолго до аварии на местную стоянку пытался заехать грузовик «Мерседес». Водителю транспорта помогал 26-летний мужчина, на котором был надет световозвращающий жилет. В какой-то момент легковой автомобиль «БМВ» сбил пешехода и врезался в грузовик.
Пострадавшего в критическом состоянии доставили в реанимационное отделение местной больницы, однако его жизнь спасти не удалось.
По данным ГАИ, погибший был водителем-международником.
По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легковой автомобиль сбил мужчину, который помогал водителю грузовика в Вороновском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Трагедия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)