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Мужчина погиб при пожаре в Глубокском районе
Источник материала: ОНТ
В Глубокском районе во время пожара погиб мужчина,
В настоящее время устанавливается личность погибшего и причины пожара.
ФОТО: Витебское областное управление МЧС
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В Глубокском районе во время пожара погиб мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС. В настоящее время устанавливается личность погибшего и причины пожара. ФОТО:...
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