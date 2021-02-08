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Источник: в конце февраля пройдет олимпийское собрание, на котором будет избрано новое руководство НОК Беларуси
Источник материала: Партизан
В конце февраля должно пройти олимпийское собрание, на котором будет избрано новое руководство НОК Беларуси.
Об этом сообщает
Федерациям уже были разосланы письма с предложениями, кого бы они хотели видеть в качестве руководителей НОКа.
Президентом НОК является Александр Лукашенко, первым вице-президентом работает Виктор Лукашенко. МОК ранее ввел санкции против членов исполкома НОК Беларуси.
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Источник: в конце февраля пройдет олимпийское собрание, на котором будет избрано новое руководство НОК Беларуси
В конце февраля должно пройти олимпийское собрание, на котором будет избрано новое руководство НОК Беларуси.
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