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Ученые обнаружили в космосе алмазную планету

08.02.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в космосе алмазную планету

  • 8.02.2021, 16:21
  • 1,307
Ученые обнаружили в космосе алмазную планету

Планета обладает огромными залежами драгоценного камня.

Ученые обнаружили в космосе планету с залежами алмазов. Эксперты выяснили, что стоимость драгоценного камня, который найден на 55 Cancri - $26,9 нониллионов, и это в 384 квинтильона раз больше, чем общий ВВП Земли, пишет lenta.ua.

Алмазная планета обладает огромными залежами драгоценного камня, образующегося в недрах атмосферы из углерода. Эксперты предположили, что найденный объект - это сверхпрочное алмазное ядро звезды, которая умерла. Шесть лет назад Международный астрономический союз дал планете название Янссен для 55 Рака. Её диаметр - около двух диаметров Земли, её возраст - 7,4-8,7 млрд лет, обладает постоянной ночной и дневной стороной. Планета расположена вне Солнечной системы, её обнаружили с помощью доплеровской спектроскопии.

При использовании космического телескопа «Хаббл» пять лет назад была исследована суперземля, в которой найден водород. Канадский микроспутник MOST зафиксировал уменьшение светимости на 0,02 % в ходе прохождения мимо солнцеподобной звезды 55 Рака, а также суперземлю изучили, используя телескоп «Спитцер». Благодаря этому был установлен её радиус. Северный оптический телескоп семь лет назад зафиксировал время прохождения 55 Рака перед солнцеподобной звездой 55 Рака A.

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Планета обладает огромными залежами драгоценного камня.
 
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