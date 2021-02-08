Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в космосе алмазную планету 8.02.2021, 16:21

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Планета обладает огромными залежами драгоценного камня.

Ученые обнаружили в космосе планету с залежами алмазов. Эксперты выяснили, что стоимость драгоценного камня, который найден на 55 Cancri - $26,9 нониллионов, и это в 384 квинтильона раз больше, чем общий ВВП Земли, пишет lenta.ua .

Алмазная планета обладает огромными залежами драгоценного камня, образующегося в недрах атмосферы из углерода. Эксперты предположили, что найденный объект - это сверхпрочное алмазное ядро звезды, которая умерла. Шесть лет назад Международный астрономический союз дал планете название Янссен для 55 Рака. Её диаметр - около двух диаметров Земли, её возраст - 7,4-8,7 млрд лет, обладает постоянной ночной и дневной стороной. Планета расположена вне Солнечной системы, её обнаружили с помощью доплеровской спектроскопии.

При использовании космического телескопа «Хаббл» пять лет назад была исследована суперземля, в которой найден водород. Канадский микроспутник MOST зафиксировал уменьшение светимости на 0,02 % в ходе прохождения мимо солнцеподобной звезды 55 Рака, а также суперземлю изучили, используя телескоп «Спитцер». Благодаря этому был установлен её радиус. Северный оптический телескоп семь лет назад зафиксировал время прохождения 55 Рака перед солнцеподобной звездой 55 Рака A.

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