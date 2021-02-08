|
Ученые обнаружили в космосе алмазную планету
Источник материала: Хартия'97
Ученые обнаружили в космосе алмазную планету
Планета обладает огромными залежами драгоценного камня.
Ученые обнаружили в космосе планету с залежами алмазов. Эксперты выяснили, что стоимость драгоценного камня, который найден на 55 Cancri - $26,9 нониллионов, и это в 384 квинтильона раз больше, чем общий ВВП Земли, пишет
Алмазная планета обладает огромными залежами драгоценного камня, образующегося в недрах атмосферы из углерода. Эксперты предположили, что найденный объект - это сверхпрочное алмазное ядро звезды, которая умерла. Шесть лет назад Международный астрономический союз дал планете название Янссен для 55 Рака. Её диаметр - около двух диаметров Земли, её возраст - 7,4-8,7 млрд лет, обладает постоянной ночной и дневной стороной. Планета расположена вне Солнечной системы, её обнаружили с помощью доплеровской спектроскопии.
При использовании космического телескопа «Хаббл» пять лет назад была исследована суперземля, в которой найден водород. Канадский микроспутник MOST зафиксировал уменьшение светимости на 0,02 % в ходе прохождения мимо солнцеподобной звезды 55 Рака, а также суперземлю изучили, используя телескоп «Спитцер». Благодаря этому был установлен её радиус. Северный оптический телескоп семь лет назад зафиксировал время прохождения 55 Рака перед солнцеподобной звездой 55 Рака A.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планета обладает огромными залежами драгоценного камня.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)