Источник материала: Хартия'97

Житель Гомеля шестнадцатый день голодает в изоляторе 8.02.2021, 16:04

Он протестует против несправедливого ареста.

В изоляторе временного содержания в Буда-Кошелево шестнадцатый день голодает житель Гомеля Игорь Кравченко. Он протестует против несправедливого ареста, сообщает «Радыё Свабода» .

О голодовке сообщили его друзья, которые на днях завозили в Буда-Кошелево вещевую передачу – белье и книги. Также они передали Игорю воду, сок и чай. В Буда-Кошелевском РОВД прямо не отвечают на вопрос, голодает арестованный или нет. Дежурный отвечает, что «он имеет право отказаться от еды».

25 января суд Советского района Гомеля арестовал Игоря Кравченко на 15 суток. На суд из желающих никто не попал. В канцелярии постфактум сказали, что его осудили по статье 23.34 КоАП – за участие в несанкционированной акции, но которой, где и когда — не сообщили.

Игоря Кравченко задержали в Бобруйске, где он был у родственников. Тогда в Бобруйске прошли массовые аресты и обыски.

Он не вышел на свободу после отбытия 15-суточного ареста. Родственникам стало известно, что Игорю Кравченко добавили еще 15 суток, и причина очередного наказания также неизвестна.

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