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Боррель отчитается перед Еврокомиссией за визит в Москву
Источник материала: Хартия'97
Боррель отчитается перед Еврокомиссией за визит в Москву
Многие европейские политики и аналитики назвали эту встречу провалом европейской дипломатии.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 9 февраля отчитается перед коллегией Еврокомиссии за свой визит в Москву, пишет
Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
«На ближайшем заседании коллегии верховный представитель представит результаты своего визита в Москву. Отношения с Россией в настоящий момент очень сложны, и этот визит был очень деликатным», — отметил он.
В ответ на критику результатов поездки Мамер подчеркнул, что визит Борреля в Москву был одобрен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Отметим, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности подвергся критике после визита в Москву.
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Многие европейские политики и аналитики назвали эту встречу провалом европейской дипломатии.
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