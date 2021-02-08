Источник материала: Хартия'97

Российский авиаперевозчик открывает рейс из Ростова-на-Дону в Минск 5 8.02.2021, 15:51

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Тонкий намек?

Российская авиакомпания «Азимут», базирующаяся в аэропортах «Платов» (Ростов-на-Дону) и «Пашковский» (Краснодар), открывает рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Минск — Ростов-на-Дону, пишет сайт naviny.by .

Как сообщается, полеты будут выполняться еженедельно с 16 февраля по вторникам согласно следующему расписанию (время указано местное):

вылет из Ростова-на-Дону в 14:20, посадка в Минске в 16:55;

вылет из Минска в 17:55, посадка в Ростове-на-Дону в 20:10.

Приобрести авиабилеты и дополнительные услуги, а также ознакомиться с расписанием можно на сайте авиакомпании.

Отметим, что название города Ростов-на-Дону стало нарицательным после того, как туда сбежал украинский диктатор Виктор Янукович.

Во время протестов в Беларуси протестующие не раз отправляли Лукашенко в Ростов.

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