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Неувядающий Ypsilon: Lancia обновила свою единственную модель в гамме
Источник материала: Tut.by
Модельный ряд некогда славной итальянской компании Lancia сейчас состоит из одной-единственной «пятидверки» Ypsilon, дебютировавшей без малого десять лет назад. Эту машину, которая в настоящее время продается только в Италии, еще недавно планировали снять с производства, но вместо этого итальянцы провели обновление модели.
А благодарить за это следует руководство новоиспеченного концерна
Внешность Ypsilon осталась почти нетронутой. Решетка радиатора получила вертикальные прутья, а в головной оптике появились «бумеранги» светодиодных ходовых огней. Для хетчбэка предложат также новый цвет Elegant Blue и новые варианты отделки сидений, в том числе тканью из переработанного сырья. Для топовых комплектаций Ypsilon доступна новая мультимедиасистема с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Под капотом обновленного Ypsilon — 1,2-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель (69 л. с.), работающий на пропане или бензине, потребляющий метан или бензин двухцилиндровый агрегат 0.9 (70 л. с.) и 70-сильная мягкогибридная установка на основе литровой «тройки», знакомая по
В Италии продажи обновленного Ypsilon уже начались — цены начинаются от 15 100 евро.
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Lancia Ypsilon, которая в настоящее время продается только в Италии, еще недавно планировали снять с производства, но вместо этого итальянцы провели обновление модели.
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