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Неувядающий Ypsilon: Lancia обновила свою единственную модель в гамме

08.02.2021 16:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модельный ряд некогда славной итальянской компании Lancia сейчас состоит из одной-единственной «пятидверки» Ypsilon, дебютировавшей без малого десять лет назад. Эту машину, которая в настоящее время продается только в Италии, еще недавно планировали снять с производства, но вместо этого итальянцы провели обновление модели.


А благодарить за это следует руководство новоиспеченного концерна Stellantis, которое решило оставить в строю все 14 автомобильных брендов, входящих в новый альянс. К слову, у себя на родине хетчбэк Ypsilon является вторым по популярности автомобилем, уступая только Fiat Panda. Видимо, именно поэтому масштаб изменений у обновленной машины оказался незначительным.


Внешность Ypsilon осталась почти нетронутой. Решетка радиатора получила вертикальные прутья, а в головной оптике появились «бумеранги» светодиодных ходовых огней. Для хетчбэка предложат также новый цвет Elegant Blue и новые варианты отделки сидений, в том числе тканью из переработанного сырья. Для топовых комплектаций Ypsilon доступна новая мультимедиасистема с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.


Под капотом обновленного Ypsilon — 1,2-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель (69 л. с.), работающий на пропане или бензине, потребляющий метан или бензин двухцилиндровый агрегат 0.9 (70 л. с.) и 70-сильная мягкогибридная установка на основе литровой «тройки», знакомая по Fiat 500 и Panda.


В Италии продажи обновленного Ypsilon уже начались — цены начинаются от 15 100 евро.

 
 
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Lancia Ypsilon, которая в настоящее время продается только в Италии, еще недавно планировали снять с производства, но вместо этого итальянцы провели обновление модели.
 
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