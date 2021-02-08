«Опираются не на закон, а на свое понимание закона». Юристы - об идее с повторными штрафами за митинги

Источник материала: Tut.by

В конце прошлой недели на канале "Беларусь-1" сообщили о том, что СК инициировал взыскание денежных средств с оштрафованных участников митингов, штрафы за которых заплатили сторонние организации и физлица. Как сообщается в сюжете, с санкции прокурора на эти суммы наложен арест и «инициировано проведение процессуальных действий по взысканию денежных средств непосредственно с самих правонарушителей». FINANCE.TUT.BY собрал мнения юристов о такой идее.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как по госТВ объяснили решение взыскать штрафы повторно — Следственный комитет сообщает, что установлены неоднократные факты финансирования незаконных массовых мероприятий. Например, это уплата сторонними организациями и физическими лицами штрафов за участников митингов. Таким образом люди, в отношении которых применено административное взыскание, фактически ответственности не несли, — сообщили в эфире канала "Беларусь-1".

Юрист: «Тогда нужно конкретизировать еще и то, может ли жена уплатить штраф за мужа»

Юрист и правозащитник Human Constanta Алексей Козлюк говорит, что «ответ на этот вопрос не лежит в плоскости права, и это проблема».

— Ни в одном законодательном акте или инструкции нет указания на то, что гражданин лично должен уплачивать штраф, каков порядок уплаты этого штрафа, что источником уплаты должен быть личный доход человека или чего-то подобного. Соответственно, указания на то, что исполнить денежные обязательства перед государством за другого человека нельзя, не основаны ни на каком законе. Можно, наоборот, вспомнить гражданское законодательство, которое допускает возможность исполнения денежных обязательств от имени человека и в его интересах, — говорит Алексей Козлюк.

По мнению юриста, повторное взимание штрафов с тех, за кого они были оплачены другими людьми или организациями, может «открыть ящик Пандоры».

— В таком случае нужно будет конкретизировать еще и то, может ли, например, жена заплатить штраф за мужа. А если человек взял кредит, чтобы уплатить штраф? Получается, что здесь банк поспособствовал тому, чтобы уплатить этот штраф? А если человек получил детское пособие и использовал его для уплаты штрафа? Эти вопросы не прописаны ни в каком законе. Понятно, что, заявляя об этом, чиновники опираются не столько на закон, сколько на некое свое понимание закона, — комментирует Алексей Козлюк. — К тому же здесь возникает много других вопросов. Например, что произойдет с теми деньгами, которые уже были перечислены в уплату штрафов? Каким образом их будут возвращать людям, которые их уже заплатили?

Эксперт говорит, что с юридической точки зрения нельзя сказать, что такое решение создает некий прецедент, после которого любые другие штрафы (например, за превышение скорости) можно будет начислить повторно, если их заплатил любой другой человек (муж, жена, ребенок, друг нарушителя).

— В Беларуси нет такого понятия, как прецедент: сегодня в одной ситуации может быть одно решение, завтра — другое. Некоторое время назад я бы сказал, что суд должен рассмотреть все нормы и прийти к правильному выводу, но в данной ситуации на суд рассчитывать не приходится. Однако с человеком произойдет такая ситуация, что штраф будет назначен повторно, он может написать жалобу на превышение полномочий со стороны чиновников в вышестоящий орган, прокуратуру или сразу в суд, — говорит Алексей Козлюк.

НАУ: «Единственная цель этого заявления — это запугать»

Свой комментарий по поводу ситуации в телеграм-канале Народного антикризисного управления (НАУ) дал ответственный по делам юстиции НАУ, адвокат Михаил Кирилюк.

— Во-первых, странно, что Следственный комитет вообще комментирует применение административной ответственности, ведь СК нет в главе 3 ПИКоАП, где перечислены органы, ведущие административный процесс. Что касается статьи 23.34, то сторонами процесса выступают суд и МВД, а не СК, — комментирует Михаил Кирилюк. — Во-вторых, речь идет об административных штрафах. Принципы административного процесса расписаны в КОАП: здесь нет ни слова об индивидуальной ответственности, о которой говорит Сергей Паско (начальник управления Следственного комитета по Минску. — Прим. ред.). Этому посвящена ст. 4.2. «Принципы административной ответственности»: «Административная ответственность основывается на принципах законности, равенства перед законом, неотвратимости ответственности, виновной ответственности, справедливости и гуманизма».

Также Михаил Кирилюк обращает внимание на то, что в Гражданском кодексе есть ст. 294 «Исполнение обязательства третьим лицом». В ней говорится, что исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из законодательства, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

— Нигде в законодательстве не прописана обязанность уплачивать штрафы лично, — подчеркивает Михаил Кирилюк. — Соответственно, это обязательство может быть исполнено третьим лицом. И в дальнейшем действие по уплате штрафа за третье лицо может рассматриваться как форма дарения (если плательщик не требует у оштрафованного вернуть деньги) или как форма займа (например, у нарушителя в данный момент нет нужных денег, но он не хочет иметь долгов перед бюджетом и просит знакомого, родственника или кого угодно погасить штраф, обещая вернуть средства в какой-то срок). Более того, кто угодно может просто заплатить штраф за другого человека без его ведома и согласия — тогда данные правоотношения между ними могут рассматриваться в контексте гл. 50 Гражданского кодекса: действия в чужом интересе без поручения. В любом случае все эти примеры касаются отношений частных лиц между собой, и Следственный комитет не имеет права в них вмешиваться. Единственная цель этого заявления СК — это желание запугать. Никакой правовой основы здесь нет.

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