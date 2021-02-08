Оружейная компания Sig Sauer поставила в США винтовки и пулеметы нового поколения

Источник материала: Tut.by

Оружейная компания Sig Sauer завершила поставку в армию США всего комплекта прототипов «оружия нового поколения», которое должно заменить современные американские винтовки и ручные пулеметы. Об этом сообщает defence-blog.com.



Источник: military.com

Известно, что немецко-швейцарский концерн, в том числе, поставляет американским военным для тестов винтовки NGSW-R, легкие пулеметы с ленточным питанием NGSW-AR, патроны 6,8×51 и глушители.

По словам Рона Коэна, президента и гендиректора Sig Sauer, это исторический момент и кульминация «невероятного сотрудничества армии США и Sig». Коэн отметил, что на протяжении всей программы разработки нового оружия компания тесно контактировала с солдатами и морпехами США, что позволило быстро разработать «самое инновационное оружие нового поколения».

Sig Sauer NGSW-R сделана на основе карабина MCX (впервые представленного на оружейной выставке SHOT SHOW 2015), но обладает большей огневой мощью за счет патрона 6,8×51 mm. Эргономика оружия в целом схожа с системами AR. Пулемет NGSW-AR работает по схожей схеме, но отличается ленточной подачей боеприпасов.

«Промежуточный» патрон калибром 6,8 миллиметра предназначен для большей бронепробиваемости на дальних дистанциях — малоимпульсный 5,56×45 зачастую оказывается недостаточно мощным.

Напомним, что программа NGSW (Next Generation Squad Weapon — «оружие отделения нового поколения») является результатом исследования, проведенного военными в 2017 году — в итоге было решено, что армия и морпехи США нуждаются в новом оружии. Испытывается три различных образца винтовок — от компаний General Dynamics, Textron и Sig Sauer.