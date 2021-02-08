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«Калашников» выпустил на рынок новый карабин

08.02.2021 16:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») начала продажи на российском рынке укороченной модификации новейшего гражданского карабина TG2 под патрон 366ТКМ. Об этом пишет ТАСС.


Фото: wikipedia.org

«8 февраля в бренд-зонах „Калашникова“ по всей России в продажу поступает новая версия гладкоствольного карабина TG2 (исполнение 3) с укороченным стволом. Карабин TG2 имеет ствол длиной 341 мм со сверловкой „Парадокс“, складной приклад и боковую планку для крепления оптики», — проинформировали в «Калашникове».

Как отметили в компании, баллистика патрона 366ТКМ позволяет эффективно использовать данное оружие на соревнованиях по практической стрельбе, на охоте и для учебно-тренировочной стрельбы на дистанциях до 150 метров.

В 2020 году «Калашников» вывел на рынок такие новинки гражданского стрелкового оружия как карабины TR9, TR3 и «Сайга-308» со стволом 555 мм. «На их долю уже приходится около 1 млрд рублей из общей выручки от реализации гражданского стрелкового оружия», — отметили в «Калашникове».

Группа компаний «Калашников» является крупнейшим российским производителем оружия для гражданского рынка.

 
 
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