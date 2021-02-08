Курс биткоина превысил отметку в 42 тысячи долларов

Источник материала: Tut.by

Курс биткоина 8 февраля превысил отметку в 42 тысячи долларов. По состоянию на 16.01 по минскому времени криптовалюта стоила 42 931 доллар за монету.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Биткоин существенно начал дорожать в ноябре. К примеру, в ночь на 6 ноября стоимость биткоина на бирже Binance установила новый двухлетний максимум в 15,96 тысячи долларов. После этого цена криптовалюты снизилась.

А 27 декабря биткоин подорожал до рекордных 27 тысяч долларов и обогнал Visa по рыночной стоимости. В начале января курс этой криптовалюты превышал отметку в 30 тысяч долларов за монету.