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Курс биткоина превысил отметку в 42 тысячи долларов
Источник материала: Tut.by
Курс биткоина 8 февраля превысил отметку в 42 тысячи долларов. По состоянию на 16.01 по минскому времени криптовалюта стоила 42 931 доллар за монету.
Биткоин существенно начал дорожать в ноябре. К примеру, в ночь на 6 ноября стоимость биткоина на бирже Binance
А 27 декабря биткоин
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Курс биткоина 8 февраля превысил отметку в 42 тысячи долларов. По состоянию на 16.01 по минскому времени криптовалюта стоила 42 931 доллар за монету.
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