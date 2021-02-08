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Тиханский: как поляки в войну сыграли ― сдались на пятый день

08.02.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Тиханский: как поляки в войну сыграли

© Sputnik / Виктор Толочко
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На днях в СМИ появилась новость о том, что виртуальные штабные военные учения "Зима-2020" в Польше завершились полным разгромом польских войск: на пятый день виртуального конфликта, противник, коим по легенде учений выступала Россия, достиг берегов Вислы и окружил Варшаву. "Вся информация об учениях засекречена. Мы не можем сообщить никаких сведений относительно исходных планов, течения и результатов", ― сообщили в Министерстве обороны Польши.

Эта новость у профессиональных военных вызвала довольно противоречивые чувства, своим видением ситуации с проведением польских учений на радио Sputnik поделился известный эксперт, профессор Академии военных наук Российской Федерации Александр Тиханский.

"Это, безусловно, одна из топовых новостей. Учения проходили в польской Академии военного искусства "на картах" с компьютерным моделированием действий. За учениями наблюдали президент Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак. При моделировании поляки учитывали новые системы вооружений, которые Польша заказала у США, однако эти системы пока в страну не поступили, то есть это уровень оснащения 2030 года, где в моделировании учитывались и зенитные системы Patriot, и новые ракетно-артиллерийские комплексы, и самолёты F-35", ― сказал Тиханский.

© Photo : Министерство обороны Литовской республики
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При этом эксперт отметил, что по планам польская армия, на которую якобы напала Россия, должна была продержаться 22 дня в расчете на последующую помощь НАТО, но по результатам моделирования, Польша в течение пяти дней теряла весь военно-морской флот, ПВО и ВВС с последующей полной капитуляцией.

О причинах этой виртуальной капитуляции вы узнаете в комментарии профессора Академии военных наук Российской Федерации Александра Тиханского на радио Sputnik Беларусь.

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Об интересных результатах виртуальных учений польской армии "Зима 2020" рассказал военный эксперт Александр Тиханский.
 
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