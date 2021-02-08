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Тиханский: как поляки в войну сыграли ― сдались на пятый день
08.02.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Эта новость у профессиональных военных вызвала довольно противоречивые чувства, своим видением ситуации с проведением польских учений на радио Sputnik поделился известный эксперт, профессор Академии военных наук Российской Федерации Александр Тиханский.
"Это, безусловно, одна из топовых новостей. Учения проходили в польской Академии военного искусства "на картах" с компьютерным моделированием действий. За учениями наблюдали президент Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак. При моделировании поляки учитывали новые системы вооружений, которые Польша заказала у США, однако эти системы пока в страну не поступили, то есть это уровень оснащения 2030 года, где в моделировании учитывались и зенитные системы Patriot, и новые ракетно-артиллерийские комплексы, и самолёты F-35", ― сказал Тиханский.
При этом эксперт отметил, что по планам польская армия, на которую якобы напала Россия, должна была продержаться 22 дня в расчете на последующую помощь НАТО, но по результатам моделирования, Польша в течение пяти дней теряла весь военно-морской флот, ПВО и ВВС с последующей полной капитуляцией.
О причинах этой виртуальной капитуляции вы узнаете в комментарии профессора Академии военных наук Российской Федерации Александра Тиханского на радио Sputnik Беларусь.
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Об интересных результатах виртуальных учений польской армии "Зима 2020" рассказал военный эксперт Александр Тиханский.
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