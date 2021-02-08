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Стильный семейный выход Джоли с дочерьми обсуждают в сети
08.02.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает радовать поклонников семейными выходами: актриса провела выходные за шоппингом в компании дочек - Захары и Шайло.
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Джоли решила устроить семейный уикенд: актриса взяла своих дочерей Захару и Шайло и отправилась на шоппинг. Женская половина семейства Джоли-Питт прошлась по торговому центру в Лос-Анджелесе и удивила поклонников своими стильными образами.
Для прогулки Джоли выбрала total-black образ и подтвердила свой стильный статус "черной королевы": актриса появилась в двубортном пальто, провокационном топе и в высоких сапогах. Шайло решила не отставать от мамы и также оделась во все черное, а вот Захара остановилась на голубых джинсах и темном свитшоте.
Напомним, что прошлой весной дочери Джоли и Питта
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Экс-супруга Брэда Питта отправилась на шоппинг в компании старших наследниц и еще раз доказала, что ключ к стильному аутфиту лежит через лаконичность.
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