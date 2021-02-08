Стильный семейный выход Джоли с дочерьми обсуждают в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает радовать поклонников семейными выходами: актриса провела выходные за шоппингом в компании дочек - Захары и Шайло.

Джоли все чаще выходит в свет в компании своих наследников: недавно в сети обсуждали ее сыновей - Нокса, который уже получил прозвище "мини-Брэд" за схожесть со своим звездным отцом, а также Мэддокса: юноша пошел по стопам мамы и показал неожиданное тату . Теперь же пришло время показать и наследниц актрисы.

Джоли решила устроить семейный уикенд: актриса взяла своих дочерей Захару и Шайло и отправилась на шоппинг. Женская половина семейства Джоли-Питт прошлась по торговому центру в Лос-Анджелесе и удивила поклонников своими стильными образами.

Для прогулки Джоли выбрала total-black образ и подтвердила свой стильный статус "черной королевы": актриса появилась в двубортном пальто, провокационном топе и в высоких сапогах. Шайло решила не отставать от мамы и также оделась во все черное, а вот Захара остановилась на голубых джинсах и темном свитшоте.

Напомним, что прошлой весной дочери Джоли и Питта перенесли сложные операции и взволновали семью.

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