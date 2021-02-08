Электричество как роскошь: перспективы энергосистемы Украины печальны

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ситуация в энергосистеме Украины и, как следствие, на энергорынке продолжает идти вразнос.

Уже сообщалось о рекордном за всю историю сокращении запасов угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ, о росте цен на электроэнергию для промышленных потребителей и тарифов для населения (для которого одновременно выросли тарифы еще и на газ и тепло, что вызвало социальные протесты в январе), а также о начале закупок Украиной электроэнергии в Беларуси.

С тех пор ситуация во многом усугубилась по каждому из упомянутых направлений. Плюс 3 февраля к этим проблемам добавилась еще и авария на Запорожской ТЭС. Но чиновники, ответственные за энергетическую отрасль, не только ничего не делают для разрешения сложного положения, но и отмечаются чудными заявлениями, которые свидетельствуют скорее о намерениях еще более углубить энергокризис.

Можно спрогнозировать, что февраль пройдет под знаком увеличения закупок белорусского и российского электричества под крики о зраде со стороны "соросят" и прочих агентов влияния Запада, а также персонажей, работающих на Рината Ахметова. Уже к апрелю импорт с этих направлений, скорее всего, будет заблокирован под патриотическим соусом. Одновременно и бытовым, и отчасти промышленным потребителям придется платить за электричество по новому ценнику. Причем для населения вопрос не ограничится электричеством: повышение тарифа коснется и газа с его производными — теплом и горячей водой.

Импорт из Беларуси

Вечером 3 февраля город Энергодар, возле которого расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, погрузился во тьму. Вместе с несколькими другими населенными пунктами. Одновременно люди остались без подачи холодной и горячей воды. Но большой паники в городе все же не случилось: местные наблюдали то ли дым, то ли пар (в темноте сложно разглядеть), поднимающийся от блоков Запорожской ТЭС, расположенной тут же. Все четыре работавших блока ТЭС, принадлежащей Ринату Ахметову, аварийно отключились.

Как позже сообщили в "Укрэнерго", в 19:26 3 февраля были отключены группа силовых трансформаторов на Запорожской ТЭС и воздушная линия электропередачи на 150 киловольт. Аварийное отключение блоков произошло вследствие этого. О причинах, правда, решили умолчать. А судя по тому, что на следующий день смогли запустить три из четырех блоков, а один остался в режиме аварийного ремонта, проблемы не ограничились отключением трансформаторов и линии электропередачи.

В результате отключения сразу четырех энергоблоков ТЭС в Объединенной энергосистеме Украины возник дефицит мощности в 750 МВт, который, по данным "Укрэнерго", был героически компенсирован без запроса аварийных поставок из Беларуси или России — путем увеличения производства электроэнергии на ГЭС. Правда, у белорусской стороны сведения противоположные: экстренную помощь Киев все же запросил. До этого Украина совершенно точно обращалась к Беларуси за экстренной помощью не далее как 2 февраля, когда из-за проблем остановился один из блоков Кураховской ТЭС.

Кроме того, следует иметь в виду, что в обычном (неаварийном) режиме электроэнергия из соседних энергосистем в феврале закупалась ежедневно. Причем если в январе закупки производились только в Беларуси, то в феврале начался импорт и российского электричества. И 3 февраля электроэнергия из этих двух стран так или иначе, но помогла Украине избежать блэкаута.

Кстати, за один январь из Беларуси было импортировано 180 ГВт·ч при мизерном объеме экспорта. Для сравнения: за прошлый год (за первые три месяца, пока его не запретили) импорт из Беларуси составил 152 ГВт·ч при экспорте 82,8 ГВт·ч. То есть рост импорта уже в январе наблюдался кратный. Но в феврале он еще вырос. Плюс, как уже упоминалось, начались поставки и из России — под громкие крики о зраде.

Жировки не радуют

Однако пока от импорта Украине точно никуда не деться. Ситуация с остатками угля на складах ТЭС к февралю стала еще более катастрофичной, чем была в январе. При минимально необходимом запасе в 870 тысяч тонн на 4 февраля оставалось 420 тысяч тонн (18 января было 613 тысяч тонн). На всех ТЭС запасы составляют от одних до пяти суток от потребностей. Подключены несколько газомазутных блоков, которые производят "золотую" по стоимости электроэнергию.

Кстати, в провластных телеграм-каналах в сложившейся ситуации обвиняют… Виктора Медведчука. Мол, он обещал завезти уголь (разумеется, от "агрессора"), но не сделал этого специально, за что в числе прочего и получил блокировку своих телеканалов.

А тут еще и похолодание. Впервые за несколько лет на Украине зима оказалась похожей на зиму, что стало сюрпризом для местных властей.

На этом фоне цены на оптовом рынке электроэнергии для промышленных потребителей 6 февраля перевалили за 2000 гривен (5400 рублей) за один мегаватт-час. Можно только догадываться, какой была бы эта цена без закупок дешевого белорусского и российского электричества — если бы энергосистема в принципе выдержала.

Население, побурлив в январе после получения квитанций на оплату коммуналки за декабрь, немного подуспокоилось. Но в ближайшие дни придут новые квитанции, в которых будет не только почти двукратное повышение тарифа на первые 100 кВт·ч электроэнергии, но и существенный рост тарифов на газ и тепло, которые, по заявлениям Зеленского и Ко, были снижены. На самом деле они будут снижены только на февраль — март, и только относительно января. Но и при этом останутся выше декабрьских.

Плюс уже произошла утечка о планах власти с 1 апреля повысить стоимость одного киловатт-часа электроэнергии при потреблении свыше 300 кВт·ч в месяц с 1,68 до 3,42 гривны — то есть более чем в два раза. С апреля же прекратят действовать и временные ограничения на рост цены на газ и тарифов на тепло и горячую воду. Правда, в апреле на Украине уже не топят, а горячую воду без отопления почти нигде не поставляют, так что этот подарок будет отсроченного действия.

Туманное будущее

Что при этом делают власти? Строят планы "прекрасной Украины будущего". Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, которого Рада уже дважды не смогла утвердить на должность (но попытки явно будут продолжены и при этом подкреплены материальным ресурсом), угольного кризиса и иных проблем как бы не замечает. Зато на голубом глазу заявляет о том, что "до 2023 года, а может быть, и раньше" планирует "завершить интеграцию своей энергосистемы с европейской" и, соответственно, отключиться от энергосистем России и Беларуси. А заодно — до 2030 года полностью "перейти на поставки ядерного топлива из США вместо России".

Ранее, помнится, закупку более дорогого американского топлива обосновывали необходимостью наличия конкуренции на рынке. Нынче об этом, конечно, забыли. Плюс громогласные заявления Витренко — это что-то вроде просьбы к заокеанским кураторам назначить его "любимой женой", то бишь для начала вице-премьером, а потом, глядишь, и премьером.

Украине все это открывает довольно печальные перспективы с любой из сторон. Собственной энергогенерации — если не уничтожение, то максимальное сокращение мощностей (по примеру Литвы), а значит, тотальную внешнюю зависимость и невозможность промышленного развития даже в отдаленной перспективе. Населению — все больше и больше платить за удовольствие потреблять электрическую и любую другую энергию.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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