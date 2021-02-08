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Карбалевич: «На социологический опрос это мало похоже, это похоже на пиар-кампанию в поддержку Лукашенко»

08.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Когда понимаешь, что даже сам не уверен в собственной правомочности.

Белорусский правитель собирается в ближайшее время озвучить итоги социологических исследований, которые, по его словам, проводились в Беларуси на протяжении последнего месяца в два этапа, и в которых приняли участие около 10 тысяч человек.

Политолог Валерий Карбалевич считает названные исследования, как и Всебелорусское народное собрание, попыткой легитимизации власти.

Карбалевич: «На социологический опрос это мало похоже, это похоже на пиар-кампанию в поддержку Лукашенко»

Архивное фото «Минск-Новости»

— Лукашенко признает то, что общество ставит под сомнение его легитимность, и изо всех сил пытается эту легитимность подтвердить, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Карбалевич.

По его словам, непрофессиональный подход, выбранный для исследований, указывает на неприкрытую пиар-кампанию.

— Выбран совершенно неграмотный подход. Если социологический опрос репрезентативный, то не имеет значение, 10 тысяч или тысяча человек опрашиваются, разница в доли процента. Поэтому на социологический опрос это мало похоже, это похоже на пиар-кампанию государственных СМИ в поддержку Лукашенко.

Собственно, такую же пиар-кампанию мы наблюдали накануне президентских выборов, когда был обнародован какой-то странный социологический опрос со ссылкой на Оперативно-аналитический центр, структуру, вообще не занимающуюся опросами. Это спецслужба.

Затем exit poll в ходе президентской кампании проводили какие-то организации, которые также не имели отношение к социологии. То есть, даже грамотную пиар-акцию осуществить у властей получается плохо.

Сам язык и терминология, когда он говорит «сначала взяли городское население, потом предприятия, потом обратились просто к людям» указывает на то, что человек плохо понимает, что такое социологическое исследование, — делает вывод политолог.

Он уверен, что доверие к пиар-акции очень сильно отличается от доверия к исследованию, проводимому серьезной социологической структурой. Поэтому не исключено, что Лукашенко для того, чтобы услышать положительную реакцию на свой опрос, снова прибегнет к методам запугивания.

— Во-первых, он исходит из того, что навязать обществу нужную картину мира — это проблема решаемая. В Советском Союзе это происходило и в лукашенковской Беларуси было подобное в течение довольно продолжительного времени.

Он думает, если оглушить людей некими совершенно огромными цифрами народной поддержки, как, например, на выборах «80%», то людям придется верить.

А во-вторых, не так важно верить или не верить, важно, что люди будут бояться протестовать. В обществе немало так называемых колеблющихся, кто вынуждено склонит голову перед силой.

Они не поддерживают Лукашенко, но и на улицу не выходят, потому и дальше будут готовы смириться и не озвучивать публично свою реальную позицию.

Но, повторюсь, то, что Лукашенко приходится все это делать, подтверждает сомнительность его нынешней легитимности, — подчеркнул Карбалевич.

 
Теги: Минск
 
 
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