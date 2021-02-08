Кто из оппозиции будет участвовать в ВНС?

Источник материала: Onliner До Всебелорусского народного собрания остается три дня. Напомним, оно будет проходить в Минске 11—12 февраля. И хотя в январе Лукашенко упоминал, что на форум могут пригласить представителей оппозиции, сами они в большинстве выступают против ВНС. Речь в первую очередь идет о штабе Светланы Тихановской. Впрочем, через некоторое время в телеграм-канале форума появился список приглашенных гостей: среди них оказались представители оппозиционных партий. Onliner разобрался, кто из оппозиции будет принимать участие в собрании.

Итак, начнем с начала. Оппозицию вообще собирались приглашать на ВНС?

В январе Александр Лукашенко заявил, что на Всебелорусское народное собрание могут быть приглашены представители оппозиции, если они хотят работать «во имя страны»:

— Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных — тот, кто хочет разговаривать во имя страны, — мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию.

А спустя некоторое время Лукашенко высказался и по поводу своих противников за рубежом:

— Тут некоторые беглые и прочие так называемые оппозиционеры плачут и рыдают, что, если они не попадут на Всебелорусское народное собрание, значит, нелегитимное. Но, во-первых, мы избирали людей, которые живут в нашей стране, а беглых будут избирать в Польше, Литве, кто-то, видимо, в Украине, кто-то, может быть, в России хоть немного.

Он добавил, что прецедентов, чтобы делегатов выбирали за границей, не было, участвовать оттуда могут только приглашенные гости, а «беглым и прочим, кто рядом с ними», Лукашенко посоветовал успокоиться.

К тому же он рассказал, что оппозиция высказала намерение провести альтернативный форум. Скорее всего, речь идет о «Сходе» (напомним, подробнее о нем мы писали здесь ).

— Ну проводите. Никто ж не мешает. Собирайтесь в Польше, Литве и проводите, — сказал Лукашенко.

Итак, что известно на данный момент? Полного списка участников ВНС до сих пор нет, как нет и открытых сведений о том, кто от оппозиции будет принимать в нем участие.

Мы попробовали узнать, кому из ее представителей приходило приглашение для участия в народном собрании и кто согласился в нем участвовать.

Штаб Тихановской не приглашали, Координационный совет отказался, Черечень против, Канопацкая за

В пресс-службе НАУ и штаба Светланы Тихановской нам рассказали, что не получали никаких приглашений на ВНС. Кроме того, руководитель НАУ Павел Латушко и сам заявлял, что в его организации собранию объявили бойкот.

В пресс-службе Координационного совета добавили, что около 10 членов его основного состава все-таки получили приглашения. Правда, от участия в собрании все они отказались.

А недавно в телеграм-канале Всебелорусского народного собрания появился список приглашенных на ВНС партий. Вот как он выглядит.





Среди них есть и оппозиционные. Поговорили с их лидерами.

Сергей Черечень, председатель «Белорусской социал-демократической Громады»

Несколько дней назад в канале ВНС появилось сообщение, что Черечень уже дал согласие на участие в мероприятии. В интервью с нами он эту информацию опроверг.

— Почему-то телеграм-канал ВНС дал неверную информацию. С чего они взяли, что мы вдруг решили составить компанию Канопацкой? Я сделал официальное заявление: нас на данном мероприятии не будет, — рассказал Черечень. — Непонятно, кто будет на нем присутствовать, по каким критериям туда отбираются делегаты. Я не понимаю, какие вообще вопросы там будут обсуждаться. Не считаю, что это мероприятие конституционное: интересы моих избирателей оно точно не отражает.





Игорь Борисов, председатель «Белорусской социал-демократической партии (Грамады)»

По словам Борисова, в воскресенье его партия провела заседание президиума. Вопрос об участии в ВНС было решено рассмотреть коллективно.

— Прэзідыум лічыць, што дадзены сход з’яўляецца кансультацыйным мерапрыемствам прыхільнікаў дзеячай улады, аднак не беларускага народа і не дзеючых партый. Мы мяркуем, што пытанні па выхадзе з палітычнага крызісу не могуць разглядаца на гэтым сходзе праз неканстытуцыйнасць гэтага мерапрыемства, — заявил он.





Сергей Калякин, председатель «Белорусской партии левых „Справедливый мир“»

Сергей Калякин прокомментировал нам, что вчера в штабе партии также провели заседание. Пришли к итоговому решению: от участия в ВНС следует отказаться.

— Для этого есть ряд причин. При формировании делегатов собрания были нарушены права граждан. Трудовым коллективам, организациям и партиям должны были быть выделены квоты на представление своих делегатов. Однако их мы не получали. Вместо этого нам предложили участвовать в собрании через приглашение меня в виде гостя. Я считаю, присутствовать там в качестве мебели большого смысла нет, — рассказал Калякин.





Григорий Костусев, лидер партии БНФ, также рассказал Onliner, что он, как и его коллеги, отказался участвовать в ВНС.

Впрочем, не отказами едиными. В ВНС согласились участвовать так называемые «представители конструктивной оппозиции». Анна Канопацкая, Олег Гайдуквич и Юрий Воскресенский поделились с нами своими мнениями.





Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии

Олег Гайдукевич прокомментировал журналисту Onliner, что он «обязательно будет выступать на ВНС».

— Я не чиновник, я не буду говорить о хорошем — буду критиковать и предлагать делать страну лучше. А те, кто от этого отказался… Ну а как можно отказываться от возможности высказать свою позицию и отстаивать ее? Я считаю, что нужно пользоваться любой возможностью для высказывания своего мнения, а не искать причину, чтобы сидеть дома и ни на что не влиять. Вот такие у нас политики: «я не пойду на выборы, потому что их нет», «я не пойду на собрание, потому что его нет». Тогда какие у тебя варианты для изменений в стране? Нужно высказываться и что-то делать, — считает Гайдукевич.





Анна Канопацкая

Анна рассказала Onliner, что она пойдет на собрание. А еще добавила, что не понимает представителей оппозиции, которые отказались последовать ее примеру.

— Да, я получала приглашение. Иду на ВНС, чтобы использовать его как площадку для обсуждения международных отношений и изменений в конституции. Я хочу поднять вопрос о людях, которые находятся в тюрьмах, обсудить национальные символы.





— Ваши коллеги из оппозиционных партий отказываются участвовать в собрании. По их мнению, ВНС не представляет интересы народа. Ваше мнение?

— Это собрание, безусловно, не представляет интересы белорусского народа. Но это не значит, что его нельзя использовать как площадку, чтобы обсудить вопросы, которые волнуют общество. Если представители маргинальной оппозиции не могут взять на себя ответственность и сказать свою точку зрения… Значит, такая у нас оппозиция, которая прячется за женскими плечами.

Кроме того, известно, что председатель круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский и руководитель оргкомитетета по созданию политической партии «Демократической союз» Андрей Ланкин также получили приглашения на ВНС. И согласились на него прийти. Вот о чем рассказал нам Юрий Воскресенский:

— Я приглашен туда в качестве участника. Пока не знаю, смогу ли выступать и голосовать. Но если мне это удастся, я бы хотел затронуть на собрании два вопроса. Первый касается конституции, а второй — политической амнистии и освобождения от уголовной ответственности сидящих граждан, которые поддались эмоциям и попали в водоворот политических событий.



