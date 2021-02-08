Трешка за $56 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске

Источник материала: Onliner

Ну а мы продолжаем искать на сервисе Onliner «Дома и квартиры» недорогое жилье. Пока цены на недвижимость еще не так сильно упали, обзавестись стильно обставленной квартирой в новостройке за небольшие деньги не представляется возможным. Но вот для тех, кто не боится хрущевок и брежневок, считая, что в СССР все было лучше, есть неплохие варианты. Обзор достойных однушек смотрите здесь , двушек — здесь . На очереди трешки с ценником до $75 000 по курсу.

Итак, что же вы можете купить, имея в кармане…

$56 000

За эту сумму можно обзавестись аккуратной трехкомнатной квартирой на улице Ландера. Вряд ли удивим, если скажем, что дом, в котором она прячется, построен еще в прошлом веке, а именно в 1971 году. Само жилье имеет достаточно скромные размеры — 49,8 кв. м. Что на них помещается? Маленькая кухня, небольшая детская и такая же спальня, сравнительно просторная гостиная. Все комнаты «упакованы» в достаточно лаконичный ремонт без излишеств. Владельцы уверяют, что в районе с инфраструктурой все окей, а до ближайшей станции метро «Малиновка» — всего 2 остановки на общественном транспорте.





















$64 000

Такая стоимость у трешки на улице Народной в панельке 1964 года. Тихий двор, отсутствие проблем с парковкой, рядом — парковая зона с речкой и велодорожкой для особо активных. Площадь квартиры уже посолиднее — 58,5 кв. м. Все три комнаты практически одинаковые по размеру, причем у той, что находится на солнечной стороне, есть один неочевидный плюс — кондиционер. Ламинат на полу, двери из сосны, неплохая мебель, которая еще не выглядит потрепанной жизнью… Трешка смотрится вполне неплохо, за исключением разве что олдскульной на вид кухни.





















$71 500

Именно в эту цену хозяева оценили жилье на улице Надеждинской, настаивая на том, что оно находится близко к центру города, рядом с удобной транспортной развязкой. Дом, возведенный в 1969 году, к счастью потенциальных покупателей, познал капитальный ремонт, как и сама квартира с двумя детскими комнатами и гостиной. Общая площадь — 61, 4 кв. м. Обещают, что зимовать в ней будет крайне приятно — она не угловая, а значит, будет тепло.

















$71 990

Столько денег нужно, чтобы купить трешку в панельке 1981 года на Логойском тракте. «Классика, проверенная временем. Жильцы ЖК „Минск-Мир“ будут Вам завидовать!» — именно так описывают собственники свои 63,2 «квадрата». Чему завидовать, спросите вы? Приготовьтесь загибать пальцы. Во-первых, дом находится в зеленом районе: Слепянская водная система, множество парков, да и до Цнянского водохранилища недалеко. Во-вторых, из-под крана течет очень вкусная вода из артезианских источников, которая не навредит ни коже, ни желудку. В-третьих, до остановки общественного транспорта, откуда вас доставят в самые дальние уголки Минска, всего 5 минут ходьбы. И это не считая инфраструктуры вроде двух детских садов прямо во дворе и многочисленных супермаркетов.





















$75 000

Это стоимость квартиры на улице Кнорина. Ее размер — 57,5 кв. м. Не так давно сделан ремонт, который придал комнатам более современный вид. Особенно гостиной и кухне, обставленным довольно симпатичной мебелью. Рядом с домом (1962 год постройки) — несколько школ и детских cадов, две поликлиники и много магазинов. До станции метро «Парк Челюскинцев» 7 минут пешком.

















И еще $75 000

Столько же придется выложить за трехкомнатную квартиру с ремонтом на улице Козыревской. Она находится на первом этаже в блочном доме 1967 года. Общая площадь — 52,3 кв. м. В трешке выполнен дизайнерский ремонт — по крайней мере, таковым его считает собственник. И в этом с ним можно согласиться: из всех представленных вариантов интерьер здесь выглядит наиболее продуманным и стильным. За инфраструктуру можно тоже не переживать: помимо стандартных благ прилагаются Червенский рынок, Кошицкий парк и Дом культуры.















