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Трешка за $56 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске

08.02.2021 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ну а мы продолжаем искать на сервисе Onliner «Дома и квартиры» недорогое жилье. Пока цены на недвижимость еще не так сильно упали, обзавестись стильно обставленной квартирой в новостройке за небольшие деньги не представляется возможным. Но вот для тех, кто не боится хрущевок и брежневок, считая, что в СССР все было лучше, есть неплохие варианты. Обзор достойных однушек смотрите здесь, двушек — здесь. На  очереди трешки с ценником до $75 000 по курсу.

Итак, что же вы можете купить, имея в кармане…

$56 000

За эту сумму можно обзавестись аккуратной трехкомнатной квартирой на улице Ландера. Вряд ли удивим, если скажем, что дом, в котором она прячется, построен еще в прошлом веке, а именно в 1971 году. Само жилье имеет достаточно скромные размеры — 49,8 кв. м. Что на них помещается? Маленькая кухня, небольшая детская и такая же спальня, сравнительно просторная гостиная. Все комнаты «упакованы» в достаточно лаконичный ремонт без излишеств. Владельцы уверяют, что в районе с инфраструктурой все окей, а до ближайшей станции метро «Малиновка» — всего 2 остановки на общественном транспорте.

Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске

$64 000

Такая стоимость у трешки на улице Народной в панельке 1964 года. Тихий двор, отсутствие проблем с парковкой, рядом — парковая зона с речкой и велодорожкой для особо активных. Площадь квартиры уже посолиднее — 58,5 кв. м. Все три комнаты практически одинаковые по размеру, причем у той, что находится на солнечной стороне, есть один неочевидный плюс — кондиционер. Ламинат на полу, двери из сосны, неплохая мебель, которая еще не выглядит потрепанной жизнью… Трешка смотрится вполне неплохо, за исключением разве что олдскульной на вид кухни.

Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске

$71 500

Именно в эту цену хозяева оценили жилье на улице Надеждинской, настаивая на том, что оно находится близко к центру города, рядом с удобной транспортной развязкой. Дом, возведенный в 1969 году, к счастью потенциальных покупателей, познал капитальный ремонт, как и сама квартира с двумя детскими комнатами и гостиной. Общая площадь — 61, 4 кв. м. Обещают, что зимовать в ней будет крайне приятно — она не угловая, а значит, будет тепло.

Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске

$71 990

Столько денег нужно, чтобы купить трешку в панельке 1981 года на Логойском тракте. «Классика, проверенная временем. Жильцы ЖК „Минск-Мир“ будут Вам завидовать!» — именно так описывают собственники свои 63,2 «квадрата». Чему завидовать, спросите вы? Приготовьтесь загибать пальцы. Во-первых, дом находится в зеленом районе: Слепянская водная система, множество парков, да и до Цнянского водохранилища недалеко. Во-вторых, из-под крана течет очень вкусная вода из артезианских источников, которая не навредит ни коже, ни желудку. В-третьих, до остановки общественного транспорта, откуда вас доставят в самые дальние уголки Минска, всего 5 минут ходьбы. И это не считая инфраструктуры вроде двух детских садов прямо во дворе и многочисленных супермаркетов.

Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске

$75 000

Это стоимость квартиры на улице Кнорина. Ее размер — 57,5 кв. м. Не так давно сделан ремонт, который придал комнатам более современный вид. Особенно гостиной и кухне, обставленным довольно симпатичной мебелью. Рядом с домом (1962 год постройки) — несколько школ и детских cадов, две поликлиники и много магазинов. До станции метро «Парк Челюскинцев» 7 минут пешком.

Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске

И еще $75 000

Столько же придется выложить за трехкомнатную квартиру с ремонтом на улице Козыревской. Она находится на первом этаже в блочном доме 1967 года. Общая площадь — 52,3 кв. м. В трешке выполнен дизайнерский ремонт — по крайней мере, таковым его считает собственник. И в этом с ним можно согласиться: из всех представленных вариантов интерьер здесь выглядит наиболее продуманным и стильным. За инфраструктуру можно тоже не переживать: помимо стандартных благ прилагаются Червенский рынок, Кошицкий парк и Дом культуры.

Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске
Трешка за 000 по курсу? Подборка недорогих квартир, которые сейчас продают в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Ну а мы продолжаем искать на сервисе Onliner «Дома и квартиры» недорогое жилье. Пока цены на недвижимость еще не так сильно упали, обзавестись стильно обставленной...
 
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