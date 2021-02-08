Бороться с должниками теперь станет проще — вот что изменилось в белорусском законодательстве

Источник материала: ProBusiness

Возможностей для маневра у должников, которые не торопятся рассчитываться по своим обязательствам, станет меньше. Изменения и дополнения, внесенные в Закон «Об исполнительном производстве», в большинстве своем направлены на совершенствование действующего подхода к принудительному взысканию долгов. «Это окажет положительный эффект на бизнес», — уверена Екатерина Ромашко, юрисконсульт «МК-Консалтинг» . Почему — она рассказала в материале.

Екатерина Ромашко

Юрисконсульт «МК-Консалтинг»

— Законом от 6 января 2021 г. № 90-З «Об изменении законов по вопросам

исполнительного производства» внесены изменения и дополнения в Закон от 24 октября 2016 года № 439-З «Об исполнительном производстве» . Среди нововведений, вступающих в силу с 15.07.2021 года, можно выделить несколько главных. Подробно об их влиянии на бизнес расскажу далее.

Как вернуть свои деньги быстрее

Одним из нововведений является устранение обязательности первоочередного обращения в банк для дальнейшего возбуждения исполнительного производства.

Предварительное направление платежного требования в банк для бесспорного списания денежных средств со счета должника до обращения взыскателя в орган принудительного исполнения (ОПИ) становится правом взыскателя, а не его обязанностью. Таким образом, взыскатель имеет право предъявить исполнительный документ ко взысканию, непосредственно обратившись в ОПИ.

Данное изменение является востребованным, поскольку актуальные банковские счета должника, на которых учитываются денежные средства, зачастую взыскателям неизвестны. Формальное направление платежного требования в банк в таком случае отодвигает срок погашения требований взыскателя.

Рассмотрим данное новшество на следующем примере. Вашей компании «А» должна деньги за выполненную работу компания «Б» (должник). Компания «А» выиграла суд, получила судебное решение и заинтересована в получении своих денег в максимально возможный кратчайший срок.



Фото: biz.liga.net

Если должник добровольно не платит, не исполняет решение суда (зачастую), вернуть свои деньги можно двумя способами:

Выставить требование в банк компании «Б» о бесспорном списании денежных средств в пользу компании «А»

Передать судебное решение на исполнение судебному исполнителю, который может принять различные меры по принудительному исполнению (истребовать денежные средства со всех банковских счетов должника, производить арест и реализацию его имущества и т.п.).

Получение денежных средств путем выставления требования в банк осложняется тем, что недобросовестный должник зачастую заранее «готовится» к списанию денежных средств: «Обнуляет счет», открывает другие счета в другом банке, операции по счетам не проводит. В таком случае обращение в банк должника за бесспорным списанием денежных средств носит формальный характер.

До внесения изменений в законодательство упомянутую формальность (выставление требования в банк, даже если взыскателю известно об обнуленных счетах должника) нужно было соблюдать в обязательном порядке до обращения за помощью к судебному исполнителю. Это существенно замедляло начало работы по принудительному взысканию и, как следствие, отодвигало срок получения своих денег.

С внесенными изменениями соблюдать упомянутую формальность не нужно, взыскатель может в первоочередном порядке обратиться к судебному исполнителю, ускорив процесс получения денег.



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Принцип экстерриториальности

Важно отметить закрепление принципа экстерриториальности полномочий судебного исполнителя.

Экстерриториальность подразумевает, что полномочия судебного исполнителя не ограничиваются соответствующей территорией области, района, города, района в городе, а распространяются на территорию всей страны.

Таким образом, возможность судебного исполнителя совершать исполнительные действия на территории юрисдикции другого («чужого») ОПИ обеспечивает оперативность в их совершении и существенно сокращает срок погашения требований взыскателя.

Допустим, в принудительном порядке взыскиваются денежные средства с должника, юридический адрес (местонахождение) которого относится к Октябрьскому району г. Минска. Исполнительное производство, соответственно, ведет судебный исполнитель Октябрьского района г. Минска (его полномочия распространяются на территорию данного района).

В процессе исполнения выяснилось, что имущество должника, на которое может быть обращено взыскание, располагается на территории Воложинского района. В силу территориальной ограниченности своих полномочий «наш» судебный исполнитель:

Просит разрешения у вышестоящего судебного исполнителя (в установленном порядке) на совершение исполнительных действий на территории Воложинского района либо

Поручает совершить определенные исполнительные действия судебному исполнителю Воложинского района либо

«Снимает с себя какие-либо полномочия» и передает все материалы исполнительного производства в ОПИ Воложинского района, где назначается «ответственным за дело» новый судебный исполнитель.

В любом случае перечисленные действия не происходят одномоментно, на их совершение отводится значительный промежуток времени (от двух недель и более).

В противовес, внесенные изменения не ограничивают полномочия судебного исполнителя определенной территорией. Он сможет совершать необходимые действия самостоятельно на «отдаленной, чужой» территории, без соответствующих прошений или поручений.



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Кредитору важнее получить деньги, чем «наказать»

Оратите внимание, что медиация становится более привлекательной.

Зачастую получить лучший результат в исполнительном производстве можно не путем принуждения, а путем выработки между взыскателем и должником взаимоприемлемых условий (мирового или медиативного соглашения).

Простой пример — должник из-за отсутствия свободных денежных средств не может погасить задолженность, признанную решением суда на общую сумму в 17 000 бел. рублей (около $ 6500), из которых 5000 бел. рублей (около $ 1900) составляет размер штрафных санкций. Однако у должника имеется автомобиль рыночной стоимостью 15 000 бел. рублей (около $ 5700) (стороны со стоимостью согласны).

Стороны идут на взаимные уступки: кредитор отказывается от взыскания 2000 бел. рублей (около $ 760) штрафных санкций, в свою очередь должник добровольно передает ему автомобиль в счет оставшегося долга. При этом стороны экономят временные и денежные затраты (на оценку автомобиля, проведение торгов).

Для должника медиация (в широком смысле слова) становится более привлекательной, потому что новой нормой закреплено, что в случае заключения между взыскателем и должником мирового или медиативного соглашения размер принудительного сбора, взыскиваемого с должника, составит 50% от установленного размера.

Принудительный сбор — денежные средства, дополнительно взыскиваемые (удерживаемые) с должника в процессе принудительного взыскания. На сегодняшний день размер принудительного сбора по имущественным взысканиям составляет 10% от взысканных сумм или стоимости взысканного имущества. С 15.07.2021 размер данного сбора составит 10% от суммы исполненного в пользу взыскателя требования или стоимости переданного ему имущества, но не менее 50% от размера базовой величины, действующей на момент вынесения постановления о взыскании (удержании) принудительного сбора.

Таким образом, в случае заключения мирового (медиативного) соглашения должник дополнительно (сверх суммы, установленной решением суда) заплатит 5% от взыскиваемой суммы вместо 10%.

Существенная экономия денежных средств будет стимулировать должника урегулировать вопрос добровольного погашения задолженности путем заключения мирового или медиативного соглашения со взыскателем.

Стоит отметить, что с большей вероятностью достижение мирового (медиативного) соглашения возможно, если стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества и готовы искать компромисс, идти на взаимные уступки. Практическая ситуация: кредитору важнее получить деньги, чем «наказать», а у должника имеются активы, которые могут выступать в качестве предмета торга.



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Дополнительная обязанность

Законом будет установлена дополнительная обязанность сторон исполнительного производства.

Новой нормой предусмотрено, что стороны исполнительного производства обязаны представить судебному исполнителю информацию о выбытии одной из сторон исполнительного производства (например, об изменении банковских реквизитов, наименования, ФИО) не позднее 3 дней со дня соответствующего выбытия (изменения).

Актуальность этой нормы отразим на примере: «У взыскателя изменились банковские реквизиты, о чем судебный исполнитель не был уведомлен. Соответственно, перечисление денежных средств взыскателю производится судебным исполнителем по неактуальным банковским реквизитам. Вполне вероятно, денежные средства не затеряются на межбанковских счетах и через несколько дней вернутся на депозитный счет ОПИ. Установив факт возврата денежных средств, судебный исполнитель свяжется со взыскателем с просьбой предоставить актуальные реквизиты.

Если денежные средства все же затерялись на межбанковских просторах, взыскателю необходимо в письменном заявлении указать актуальные банковские реквизиты. Нужно также попросить судебного исполнителя направить запрос (предписание) в банк о возврате денежных средств на счет ОПИ для последующего их перечисления в адрес взыскателя.

В любом из перечисленных случаев срок удовлетворения взыскателем своих требований (по своей же неосмотрительности) будет увеличен существенно.

Ограничение в правах должника: кому это выгодно

Стоит иметь в виду, что также установлена новая компетенция судебного исполнителя.

В целях обеспечения взыскания денежных средств судебный исполнитель вправе самостоятельно временно ограничить права должника на охоту и на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил). По действующему законодательству это компетенция суда.

С одной стороны, новшество упрощает и ускоряет принятие соответствующих мер по обеспечению исполнения исполнительного документа (взысканию денежных средств), в частности:

Поскольку судебный исполнитель самостоятельно принимает решение об ограничении должника в соответствующем праве, в цепочке принудительного взыскания не появляется третье звено — суд, изначально предполагающий гораздо более длительный срок на принятие соответствующего решения (подача представления в суд, принятие дела к производству, назначение судебного заседания, разрешение дела по существу)

Ограничение должника в праве управления автомобилем зачастую более эффективно стимулирует его к скорейшему поиску денежных средств (иных активов) для расчета со взыскателем.

С другой стороны, расширенное полномочие судебного исполнителя может привести к злоупотреблению им своими правами и/или неоправданному ограничению должников в соответствующих правах. Ведь так или иначе судебный исполнитель заинтересован в результативности исполнительного производства (в отличие от суда).

Разного рода ограничения должны применяться только в случае противоправного поведения. В частности, полагаем, что ограничение в праве на управление транспортными средствами допустимо при условии, если должник «злостно» уклоняется от исполнения судебного решения (предписания судебного исполнителя). Бывают ситуации, когда судебное решение объективно невозможно исполнить мгновенно.



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Допустим, у должника имеется задолженность по кредиту на внушительную сумму. Он стремится образовавшуюся задолженность погасить и регулярно из зарплаты в 2000 бел. рублей (около $ 760) платит взыскателю только 1000 бел. рублей (около $ 380), иные доходы и имущество не «прячет». Взыскатель, не желая ждать n-го количества лет погашения данной задолженности, всеми способами стремится увеличить скорость ее погашения и просит суд ограничить должника в правах.

Суд, не являясь заинтересованным лицом (в отношении взыскателя, должника, ОПИ), к принятию соответствующего решения будет подходить взвешенно и разумно. В свою очередь, поскольку судебный исполнитель заинтересован в скорейшем взыскании средств (10% от взысканной суммы идет на счет ОПИ), ограничение должника в правах должника будет применяться с большей вероятностью.

Резюмируя

Обновленный Закон «Об исполнительном производстве» способствует более эффективной защите прав и законных интересов взыскателей, поскольку упрощает и совершенствует порядок взыскания денежных средств с должников при помощи судебных исполнителей.

Рекомендации: усовершенствованных норм закона недостаточно для эффективного взыскания денежных средств. Взыскателям необходимо осуществлять определенный «контроль» за действиями судебного исполнителя и при необходимости предотвращать его бездействие, в частности: знакомиться с материалами исполнительного производства, ходатайствовать о направлении запросов в различные организации с целью выяснения имущественного положения должника, ходатайствовать о принятии дополнительных мер принудительного взыскания или о принятии обеспечительных мер, обжаловать действия (бездействие) судебного исполнителя (при необходимости).

При ведении переговоров с должником о погашении долга необходимо параллельно вести с ним переписку в целях документирования и фиксации договоренностей.

Переписка в мессенджере может быть доказательством, однако лучше вести переговоры через электронную почту (ее нельзя видоизменить или удалить) и параллельно, с целью сокращения возможных в дальнейшем временных затрат, посредством заказных писем (с сохранением чеков об отправке).

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