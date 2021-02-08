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Фото: Stanley Ng, Pexels.com

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван медицинский прибор, который белорусы сейчас чаще всего покупают на AliExpress Продажи этого прибора выросли в 60 раз.

Лидерами по продажам среди товаров медицинского назначения остаются пульсоксиметры, их продажи выросли в 60 раз.— Если в последнем квартале 2019 года количество заказов пульсоксиметров составляло 395 штук, то в этот же период год спустя — уже порядка 24 тысяч штук, — рассказали в пресс-службе AliExpress.Еще один товар, которым активно интересовались пользователи из Беларуси, — инфракрасные термометры. В список популярных попали различные модели тонометров (и аксессуары к ним), глюкометры. Также пользовались спросом товары по уходу за больными: портативные небулайзеры, устройства для промывания носа при различных респираторных и лор-заболеваниях.