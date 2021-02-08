ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Google Chrome прекратит работу на некоторых компьютерах

08.02.2021 16:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Google Chrome прекратит работу на некоторых компьютерах
Иллюстративное фото
Браузер Google Chrome обновится до версии номер 89 и перестанет работать на компьютерах и ноутбуках, выпущенных до 2005 года.

Новое обновление браузера сделает невозможным работу с архитектурой x86, которые не поддерживают команды Supplemental Streaming SIMD Extensions 3. Отмечается, что в основном такими характеристиками обладают компьютеры, выпущенные до 2005 года.

Пользователи старых платформ получат уведомление о скором прекращении поддержки уже в ближайшее время. Последствия обновления коснутся только Windows, поскольку ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коснется тех компьютеров, которые обновят браузер до 89 версии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тиханский: как поляки в войну сыграли ― сдались на пятый день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by