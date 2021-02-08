Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Google Chrome прекратит работу на некоторых компьютерах Коснется тех компьютеров, которые обновят браузер до 89 версии.

Новое обновление браузера сделает невозможным работу с архитектурой x86, которые не поддерживают команды Supplemental Streaming SIMD Extensions 3. Отмечается, что в основном такими характеристиками обладают компьютеры, выпущенные до 2005 года.Пользователи старых платформ получат уведомление о скором прекращении поддержки уже в ближайшее время. Последствия обновления коснутся только Windows, поскольку ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.